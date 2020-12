Ausgabe an Ältere und Kranke : Der große Andrang auf die FFP2-Masken

Drei Masken für jeden: Wie hier in Oberhausen hatten die Apotheker am Dienstag viel zu tun. Bild: dpa

Gelockt von der kostenfreien Ausgabe von FFP-2-Masken gegen das Coronavirus, haben ich am Dienstag vor zahlreichen Apotheken überall in Deutschland lange Schlangen gebildet. In Berlin sah man viele älterer Menschen geduldig vor den Eingängen warten. „Das macht mir nichts aus, es ist ja heute nicht kalt, außerdem habe ich als Rentnerin Zeit“, sagt eine weißhaarige Dame. Ein Herr mit Rollator hinter ihr ergänzt, er treffe hier viele Bekannte und könne in der Schlange ein bisschen plaudern. „Wenn man noch gut hört, geht das auch mit zwei Metern Abstand“, meint er und lacht.

Großer Andrang herrscht auch anderswo. Die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände meldet bis Mittag eine Verdopplung der sonst üblichen Patientenzahlen. Kathrin Luboldt, die Apotheken in Dinslaken und Duisburg betreibt, berichtet, sie habe an einem Standort in nur vier Stunden 650 Masken abgegeben. Um den Ansturm zu bewältigen, bat sie ihre Eltern bei der Ausgabe einzuspringen; sie sind beide pensionierte Apotheker.

Luboldt hat mehrere tausend FFP-2-Masken bestellt, sagt aber auch: „Ich hoffe, dass das reicht und die Lieferanten mit dem versprochenen Nachschub nachkommen.“ Teilweise geht es hoch her vor den Tresen oder den Ausgabestellen im Freien, die die Apotheken eingerichtet haben. Die Apothekerkammer Nordrhein, deren Vizepräsidentin Luboldt ist, teilt mit, dass es Unruhe und Beschimpfungen unter den Wartenden gegeben habe.

Die Nerven liegen blank, was wenig verwundert. Denn gekommen sind all die älteren Herrschaften, um sich vor dem Corona-Virus zu schützen. Seit Dienstag geben Apotheken unentgeltlich Schutzmasken vom Typ FFP-2 aus, die im Gegensatz zu einer einfachen OP-Maske oder einem Mund-Nase-Schutz aus Stoff nicht nur andere schützen, sondern auch den Träger selbst. Das ist in den Hochrisikogruppen besonders wichtig, vor allem jetzt, wo die schweren Krankheitsverläufe und leider auch die Todesfälle stark zunehmen. Wenn die Masken nicht zu lange am Stück getragen werden, halten sie einige Tage. Man darf sie aber nicht waschen, erhitzen oder desinfizieren, sondern nur zum Trocknen aufhängen.

490 Millionen Euro bereitgestellt

Um die „vulnerablen Personen“ zu schützen, hat das Bundesgesundheitsministerium unter Jens Spahn (CDU) rund 490 Millionen Euro für die kostenfreie Maskenausgabe bereitgestellt. Jedermann, der 60 Jahre oder älter ist oder unter einer definierten chronischen Krankheit leidet, hat bis zum 6. Januar Anspruch auf drei Masken. Um sie zu erhalten, legt er in der Apotheke seinen Personalausweis vor oder füllt ein Formular aus, in dem er erklärt, zur Risikogruppe zu gehören. Im neuen Jahr wird das Verfahren komplizierter, dann schicken die Krankenkassen den berechtigten Versicherten fälschungssichere Coupons, die sie wie Rezepte vorlegen müssen, einschließlich einer Zuzahlung von 2 Euro. Die Abrechnung der Apotheken erfolgt dann wie gewohnt über die Kassen.

In der ersten Phase jedoch, in der Spahn schnell und unbürokratisch helfen will, gibt es eine Pauschallösung: Die Pharmazeuten erhalten je nach Größe des Unternehmens einen Festbetrag und sind gehalten, dafür Masken zu kaufen und ohne weitere Belege abzugeben. Rund 81 Millionen Masken – je drei für 27 Millionen Berechtigte – sind vorgesehen, so dass rechnerisch eine Maske 6 Euro wert ist. Tatsächlich kostet sie in den Apotheken oft nicht einmal halb so viel, aber die Zuweisungen sollen auch die hohen Kosten für zusätzliche Logistik und Personal decken.

In Baden-Württemberg wird schon von ersten Lieferengpässen berichtet. Eine Dame im Bodensee-Hinterland, die als chronisch Kranke auf die einzige Apotheke am Ort angewiesen ist, wurde sogar abgewiesen. „Gehen Sie woanders hin“, antwortete der Apotheker barsch, als die Stammkundin ein Rezept einlöste und dabei nach den Masken fragte.

So ärgerlich das für Einzelne sein mag, sie haben keinen Anspruch darauf, ihre Masken bei der Apotheke ihrer Wahl abzuholen – denn die Apotheken sind nicht verpflichtet, das Versprechen des Ministers einzulösen. „Wenn kein Bestand verfügbar ist oder keiner nachkommt“, dann könnten die Apotheken eben auch keine Masken ausgeben, heißt es von der Landesapotheken-Kammer Stuttgart mit Blick in die sehr kurzfristig erlassene Verordnung. Anders als bei Medikamenten, wo ein Apotheker die Beschaffung und Ausgabe nicht verweigern kann, geht es bei FFP2-Masken auch um wirtschaftliches Ermessen. Welches Risiko eine Apotheke eingehe, wenn sie für diesen Sonderfall eine größere Menge Masken beschaffe, sei zunächst keineswegs absehbar gewesen.