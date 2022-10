Antisemitische Äußerungen : Adidas beendet Zusammenarbeit mit Kanye West

Aktualisiert am

Auch der deutsche Sportartikelhersteller will nicht weiter mit Kanye West zusammenarbeiten. Das Ende der Partnerschaft kostet Adidas mehr als 200 Millionen Euro.

Adidas und der umstrittene Rapper Kanye West gehen getrennte Wege. Der Sportartikelkonzern erklärte am Dienstag in Herzogenaurach, er beende die erfolgreiche Partnerschaft mit dem amerikanischen Rapper, der sich inzwischen Ye nennt, mit sofortiger Wirkung. „Die jüngsten Äußerungen und Handlungen von Ye sind inakzeptabel, hasserfüllt und gefährlich“, erklärte Adidas. „Sie verstoßen gegen die Werte des Unternehmens wie Vielfalt und Inklusion, gegenseitigen Respekt und Fairness.“ West hatte vor kurzem abermals Schlagzeilen mit als antisemitisch gewerteten Äußerungen gemacht.

Die Produktion der gemeinsamen Produktlinie „Yeezy“ werde mit sofortiger Wirkung eingestellt, hieß es in der Mitteilung. Das werde Adidas im laufenden vierten Quartal bis zu 250 Millionen Euro Gewinn kosten. Der Konzern verwies zudem darauf, dass er „der alleinige Inhaber aller Designrechte an bestehenden Produkten sowie an früheren und neuen Farbgebungen im Rahmen der Partnerschaft“ sei.

„Die täglich neuen antisemitischen Entgleisungen des Rappers sind für die Jüdinnen und Juden in Deutschland und in aller Welt unerträglich“, hatte der Zentralratspräsident Josef Schuster am Dienstag dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gesagt und Adidas zur Beendigung der Kooperation aufgefordert. Zuletzt hatte auch die Modemarke Balenciaga angekündigt, keine weiteren Projekte mit Ye mehr zu planen.