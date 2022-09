Wegen Gaskrise : Warnung vor Adblue-Mangel in Deutschland

Der Bundesverband Gütertransport und Logistik (BGL) hat einen dramatischen Mangel des Abgas-Reinigungsstoffs Adblue beklagt und deshalb vor Versorgungsengpässen in Deutschland gewarnt. Der Adblue-Hersteller SKW Stickstoffwerke Piesteritz in Wittenberg hat vor zwei Wochen wegen der Gaskrise die Produktion gestoppt. Der Dieselreiniger wird benötigt, um schädliche Stickoxide in harmlosen Wasserstoff und Stickstoff zu trennen.

Das Unternehmen ist einer der großen deutschen Düngemittelhersteller und musste seine Ammoniakanlage wegen der hohen Gaspreise stilllegen. Mit dem Betrieb würde man in einem Monat so viel verlieren, wie man im Jahr an Gewinn erwirtschafte, erklärte ein Unternehmenssprecher vor einigen Tagen. Nun plant SKW von Oktober an Kurzarbeit.

„Kein Adblue bedeutet keine Brummis. Und das bedeutet keine Versorgung für Deutschland“, sagte der BGL-Hauptgeschäftsführer Dirk Engelhardt am Mittwoch der „Bild“-Zeitung. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) warf er vor, er fahre „Deutschland sehenden Auges an die Wand“.

Die Adblue-Produktion benötigt derzeit noch sehr viel Gas. SKW müsse monatlich voraussichtlich 30 Millionen Euro Gasumlage zahlen. Das sei finanziell nicht zu stemmen, sagte der Sprecher. Wenn SKW nicht produziere, bleibe auch der Güterverkehr auf der Straße stehen. Nahezu jeder Lastwagen der Speditions-, Logistik und Transportbranche in Deutschland fahre mit Diesel. SKW gehört zum Prager Konzern Agrofert.

Mehr zum Thema 1/

Schon in zwei Wochen könne es zu ersten Engpässen im Handel kommen, warnte Engelhardt. Er forderte die Bundesregierung auf, einen „runden Tisch Logistik“ zu initiieren. Bei Adblue handelt es sich um Harnstoff, den Katalysatoren für Dieselmotoren brauchen, um schädliche Stickoxide aus den Abgasen in harmlosen Wasserstoff und in Stickstoff zu spalten.