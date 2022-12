Cum-ex-Urteil gegen Berger : Acht Jahre Haft für ein „Steuergenie“ ohne Reue

„Besonders schwere Form der Wirtschaftskriminalität“: Hanno Berger (rechts) kommt in den Gerichtssaal in Bonn Bild: dpa

Hanno Berger ist ungehalten, schüttelt immer wieder mit dem Kopf, schreibt Zettel an seinen Strafverteidiger. Ansonsten schaut er auf den Schreibblock vor sich, die Ausführungen von Richter Roland Zickler ignoriert er. Dass gerade der schwerste Eingriff, den der Rechtsstaat in seine persönliche Freiheit vornehmen kann, vonstattengeht, scheint den 72 Jahre alten Angeklagten in weiten Teilen nicht zu interessieren. „Sie sind der Erfinder von Cum-ex 2.0 – also schütteln Sie nicht wieder mit dem Kopf“, spricht Zickler den Angeklagten direkt an.

Wegen umfassender Beratung zu Cum-ex-Geschäften der Hamburger Privatbank M. M. Warburg verurteilt das Landgericht Bonn den Steueranwalt am Dienstag zu acht Jahren Haft. Berger habe sich der besonders schweren Steuerhinterziehung in drei Fällen schuldig gemacht, erklärt Zickler in der mündlichen Verkündung in Bonn.

Zudem ordnet das Gericht die Einziehung von rund 13,6 Millionen Euro an, die Berger durch die Beratung verdiente. Die Richter der 12. großen Strafkammer sind davon überzeugt, dass Berger Aktienkreisgeschäfte unter Einsatz von Leerverkäufern rund um den Dividendenstichtag initiierte („Cum-ex“) und zahlreiche schwerreiche Investoren an Banken vermittelte.

Eine Struktur namens „Berger-Modell“

Innerhalb der Hamburger Privatbank M. M. Warburg waren die von Berger und anderen Steueranwälten aufgesetzten Strukturen sogar als „Berger-Modell“ bekannt – an deren Ende eine nur einmal angefallene Kapitalertragsteuer mehrfach vom Fiskus zurückgefordert und unter den Profiteuren dieser Deals geteilt wurde. „Es handelt sich um massive Fälle von Steuerhinterziehung von einem Ausmaß, das in Deutschland seinesgleichen sucht“, betonte Zickler.

Knapp 276 Millionen Euro sind durch die illegalen Aktiengeschäfte im Zeitraum von 2007 bis 2011 entstanden. Der Steuerexperte habe ganz erhebliche kriminelle Energie an den Tag gelegt, bei den Transaktionen handele es sich um eine „besonders schwere Form der Wirtschaftskriminalität“. Die Tatbeiträge des Angeklagten seien von zentraler Bedeutung für das Gelingen der Taten gewesen. Damit endet nach fast acht Monaten das erste Strafverfahren gegen Berger. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig. Berger kann noch Revision zum Bundesgerichtshof einlegen (Aktenzeichen 62 KLs 2/20).

Seine zentrale Rolle im milliardenschweren Cum-ex-Skandal und sein Schicksal interessierten am Dienstag die breite Öffentlichkeit. Bis auf den letzten Platz ist der Sitzungssaal S 0.11 des Bonner Landgerichts gefüllt, als Hanno Berger am frühen Nachmittag von Justizbeamten auf die Anklagebank geführt wird. Mit starrer Miene, eingerahmt von seinen Verteidigern, nimmt Berger Platz.

Eine letzte kurze Beweisaufnahme

Vor der Verkündung musste das Gericht jedoch noch einmal kurz in die Beweisaufnahme eintreten. Grund: Die von der Staatsanwaltschaft beantragte Einziehung von insgesamt 27,4 Millionen Euro ist in Teilen erledigt. Bergers langjähriger Kanzleipartner S., der als Kronzeuge der Staatsanwaltschaft Köln auftritt, zahlt seine Gewinne aus den Cum-ex-Geschäften an den Fiskus zurück. Fünf Millionen Euro sind schon auf einem Konto der Deutschen Bundesbank eingegangen, die Zahlung des Restbetrags hängt noch an der Abklärung diverser rechtlicher Fragen mit dem Bankinstitut. Das geht aus diversen Dokumenten hervor, die im Gerichtssaal verlesen werden.

Auch das Bundeszentralamt für Steuern bestätigte den Zahlungseingang. Im Anschluss erklärte der Vertreter der Staatsanwaltschaft, dass man dem Absehen einer Einziehung im Fall von S. zustimmen werde. Die Verteidigung widersprach nicht. Per Beschluss besiegelt die Strafkammer, dass im Fall eines Urteils nur noch Berger belangt werden kann.

In ihrem Urteil schließt sich die Strafkammer in weiten Teilen den Ausführungen der Staatsanwaltschaft Köln an. Deren Vertreter hatte in der vergangenen Woche noch neun Jahre Haft für Berger gefordert. Seine Verteidiger verzichteten auf eine konkrete Forderung und appellierten an die „Güte des Gerichts“. Als Höchstmaß hätten dem Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft gedroht. Dass die Strafkammer nun unter den Anträgen der Staatsanwaltschaft blieb, ist unter anderem auf das Alter Bergers sowie die schweren Bedingungen in der Untersuchungshaft und die doppelte Belastung von zwei Strafprozessen zurückzuführen. Seit Juni muss sich der Steueranwalt auch vor dem Landgericht Wiesbaden wegen Steuerhinterziehung verantworten. In den vergangenen Monaten pendelte er zwischen Justizvollzugsanstalten in Köln und Frankfurt. Nach dem Urteil bleibt Berger also weiterhin in Untersuchungshaft.

Hingegen spielte die Einlassung des Angeklagten vom August keine Rolle in den Erwägungen der Kammer. Der Angeklagte habe in der Folge keine Reue gezeigt und mit seinen redundanten Ausführungen nicht zu einer Abkürzung des Strafverfahrens beigetragen. Dort hatte Berger erzählt, er habe 2005 durch ein Gutachten von Cum-ex-Geschäften erfahren – „das geht doch gar nicht!“ Den Satz greift Richter Zickler abgewandelt zum Abschluss auf: „Es kann doch nicht wahr sein – dabei wären Sie besser geblieben!“