Acht Festnahmen : Razzia gegen mutmaßliche Geldwäscher

Fahrzeuge des Zoll sperren den Eingangsbereich der Keupstrasse in Köln. Bild: dpa

600 Beamte sind am frühen Mittwochmorgen ausgerückt und haben Objekte in Berlin, Essen, Frankfurt und Köln durchsucht. Ein Netz von Geldwäschern soll mit Bargeld bezahlte Edelmetalle in die Türkei verkauft haben.