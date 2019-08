Abwrackprämie für Tierställe? : Klimaschützer wettern gegen Nutztiere

Aktualisiert am

In der Diskussion über mehr Klimaschutz rückt ein neues Betätigungsfeld ins Visier der Umweltschützer: die Nutztierhaltung. Mehr als 26 Millionen Schweine gibt es hierzulande. Damit ist Deutschland der größte Schweinefleischerzeuger in Europa und die Nummer drei der Welt hinter China und den Vereinigten Staaten. Hinzu kommen rund 177 Millionen Hühner für die Fleisch- und Eierproduktion.

Umweltverbände fordern nun, dass diese Zahlen deutlich sinken müssten. „In den vergangenen 15 Jahren sind in Deutschland die Klimagase aus der Landwirtschaft weitgehend auf gleich hohem Stand geblieben“, kritisiert Greenpeace-Agrarexperte Martin Hofstetter. Sein Kollege Christian Rehmer vom BUND will die Zahl der erlaubten Tiere an die Fläche eines Betriebes knüpfen „und zusätzlich Obergrenzen pro Standort“ festlegen. Beide werfen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) vor, das Thema zu lasch anzugehen.

7,3 Prozent der Emissionen

Die Treibhausgasemissionen in der Landwirtschaft sind Lachgas und Methan. Diese entstehen, wenn die Tiere Futter verdauen und die Landwirte Mist und Gülle lagern. Nach den Zahlen des Umweltbundesamtes, das diese Emissionen in sogenannte CO2-Äquivalente umrechnet, verursacht die Landwirtschaft 7,3 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland. Die Gülle verursacht noch ein weiteres Problem: Wenn Landwirte sie als Dünger auf die Felder ausbringen, sickert Nitrat ins Grundwasser. Besonders im Nordwesten Deutschlands, wo es viel Tierhaltung gibt, werden die Grenzwerte seit Jahren überschritten. Die EU-Kommission hat Deutschland deshalb mehrfach gerügt, will eine Verbesserung sehen.

Doch dies gestaltet sich schwierig, was auch daran liegt, dass die Deutschen ausgesprochen gern Fleisch essen. Insgesamt 60 Kilogramm sind es im Jahr je Verbraucher, davon knapp 36 Kilogramm Schweinefleisch. An zweiter Stelle folgt Geflügel mit gut 13 Kilogramm, an dritter Rind- und Kalbfleisch mit knapp 10 Kilogramm.

Anders als man angesichts des gegenwärtigen Hypes um den veganen Burger von „Beyond Meat“ annehmen könnte, hat sich der Fleischverzehr in den vergangenen Jahren nicht verringert. Nur ein Prozent der Deutschen lebt vegan, nur 6 Prozent ernähren sich vegetarisch. Unter den Jüngeren sei die Lust auf Fleisch sogar eher größer, beobachten die Marktforscher von Forsa.

Abwrackprämie für Tiere?

Im Klimaschutzplan von 2016 hat die große Koalition das Ziel ausgegeben, dass die Emissionen in der Landwirtschaft bis zum Jahr 2030 im Vergleich zu 1990 um mehr als 30 Prozent sinken sollen. Klimaschützern geht das jedoch nicht weit genug. Die Grünen-Nachwuchsorganisation Grüne Jugend fordert bis 2030 eine Reduktion um 50 Prozent. Der Deutsche Bauernverband kontert: „Nicht die Fleischerzeugung per se ist klimaschädlich. Es kommt viel mehr darauf an, wie klimaeffizient die Tiere gefüttert und gehalten werden“, sagt Generalsekretär Bernhard Krüsken.

Klöckner hat dem Klimakabinett unter anderem vorgeschlagen, Fördermittel künftig davon abhängig zu machen, wie viele „Großvieh-Einheiten“ ein Betrieb je Hektar Fläche hält. Auch wie viel ein Landwirt für das Tierwohl tut, soll künftig eine wichtigere Rolle spielen. Ein Sprecher des Ministeriums betont: „Die Tierbestände in Deutschland entwickeln sich bereits jetzt rückläufig.“ Bei Schweinen habe es 2017 und 2018 einen Rückgang um mehr als 4 Prozent gegeben, bei Rindern um 3 Prozent. „Die Ausnahme ist Geflügel, was etwas mit dem geänderten Verbraucherverhalten zu tun hat.“

Die Gesamtzahl der Tiere in Deutschland sei nicht zu hoch, nur die Verteilung könne besser sein. Nach den Zahlen des Umweltbundesamtes sanken die Emissionen aus der Landwirtschaft 2018 um 4 Prozent.

Radikale Maßnahmen wie etwa eine Abwrackprämie für Tierställe schließt Klöckner bislang aus. Eine solche gibt es in den Niederlanden. Auch dort musste die Politik auf die Kritik der EU-Kommission an den zu hohen Nitratwerten im Grundwasser reagieren. Schweinehalter, die ihre Ställe aufgeben, erhalten bis zu 500.000 Euro. Voraussetzung ist, dass sie ihre Ställe und Güllelager auch tatsächlich abreißen und nicht nur stilllegen.

In Deutschland sind derlei Maßnahmen schwer vorstellbar. Schon die kürzlich von Klöckner angekündigten strengeren Düngeregeln stoßen unter Landwirten auf Widerstand. Die Politik versuche, die Tierhaltung in Deutschland „mit der Brechstange zu reduzieren“, kritisiert der Westfälisch-Lippische Landwirtschaftsverband. Der Deutsche Tierschutzbund schlägt derweil eine Fleischsteuer zur Finanzierung einer besseren Tierhaltung vor. Wenige Cent je Kilo Fleisch, Liter Milch oder Eierkarton würden genügen. Forscher der Universität Oxford haben sich für eine internationale Fleischsteuer ausgesprochen.