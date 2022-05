„Sanktionsmoratorium“ : Zeitenwende für Hartz-IV-Bezieher

Für Arbeitslose, die sich nicht an Vorgaben des Jobcenters halten, und für ihre Interessenvertreter ist es ein politischer Erfolg: SPD, Grüne und FDP wollen an diesem Donnerstag im Bundestag ein Gesetz beschließen, das Sanktionen – also Leistungskürzungen – gegen arbeitsunwillige Hartz-IV-Bezieher weitgehend verbietet. Es signalisiert eine Art doppelte Zeitenwende in der Sozialpolitik: Der 2005 von einer rot-grünen Koalition festgelegte Grundsatz des Förderns und Forderns wird ausgesetzt. Zudem stellt sich die aktuelle Koalition damit offen gegen arbeitsmarktpolitische Empfehlungen der Bundesagentur für Arbeit (BA); auch das ist neu.

Die Nürnberger Behörde hat den Abgeordneten zu Wochenbeginn klar vorgetragen, was ihre Haltung zum Umgang mit Sanktionen für unkooperative Hartz-IV-Bezieher ist: Sie „vertritt weiterhin die Auffassung, dass Minderungsmöglichkeiten grundsätzlich vorgesehen sein sollten, da diese dem gesetzlichen Grundsatz des Förderns und Forderns entsprechen“. So steht es in der Stellungnahme der Bundesagentur für die Fachanhörung des Bundestags. Zudem legte BA-Chef Detlef Scheele seine Sichtweise dort auch persönlich dar.

Und es wird nach Auffassung der Bundesagentur noch fragwürdiger, wenn künftig einerseits das Verweigern von Arbeit keine Sanktionen nach sich zieht – andererseits aber auch Menschen mit hohen Vermögen Hartz IV beziehen können, falls sie kein laufendes Einkommen haben. Denn die Vermögensprüfung beim Zugang zur sozialstaatlichen Grundsicherung ist schon seit der Corona-Krise ausgesetzt. Am Ende stelle so eine Kombination „den gesellschaftlichen Konsens in Bezug auf existenzsichernde Leistungen in Frage“.

Es gibt aber auch die Gegenposition der Sozialverbände, wie sie etwa die Diakonie vertritt: Da der Hartz-IV-Satz ohnehin zu niedrig sei, dürfe Beziehern generell nichts gekürzt werden – auch wenn sie zumutbare Arbeit ablehnen. Das sei „menschenrechtlich fragwürdig“, urteilt die Diakonie. Andererseits teilen aber die Kommunen, vertreten durch den Städte- und den Landkreistag, die Analyse der Bundesagentur. Auch sie haben ihre Sicht den Abgeordneten dargelegt. Gemeinsam mit der BA sind sie im Sozialstaat dafür zuständig, die Grundsicherung zu organisieren.

Grüne wollen bedingungsloses Grundeinkommen

Für die Ampel standen im Gesetzgebungsverfahren aber andere Kriterien im Mittelpunkt als deren Expertise: Es geht um ein Lieblingsprojekt der Grünen, vor allem ihrer Sozialpolitiker, die eigentlich ein Bündnis mit der Linkspartei bevorzugt hätten. So schaffte es das sogenannte Sanktionsmoratorium in den rot-grün-gelben Koalitionsvertrag. Aus Sicht der Grünen ist dies schon ein großes Zugeständnis, denn sie streben eine Art bedingungsloses Grundeinkommen unter dem Begriff „Garantiesicherung“ an.

Dass die FDP vom Moratorium wenig hält, liegt nahe. Aber auch in der SPD wird noch immer glaubwürdig versichert, dass nach ihrer Vorstellung ein guter Sozialstaat Mitwirkungspflichten brauche. Der politische Erfolg von SPD und FDP liegt nun zunächst darin, dass die Ampel die Sanktionen nur befristet aussetzt, bis Juni 2023. Zudem ist eine Ausnahme vorgesehen: Wer notorisch Termine im Jobcenter ignoriert, soll weiterhin eine Leistungskürzung um bis zu 10 Prozent fürchten müssen. Wer grundlos Arbeit ablehnt, bleibt aber von Konsequenzen verschont.

Frank Bsirske, einst Chef der Gewerkschaft Verdi, nun sozialpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag, hatte bis zuletzt für ein Moratorium ohne Ausnahmen geworben und begründet es so: Dass Sanktionen Arbeitslose in Arbeit brächten, sei wissenschaftlich zu wenig belegt. „Nachgewiesen ist hingegen, dass viele Sanktionen zu Unrecht ausgesprochen und von den Sozialgerichten zurückgewiesen werden“ – also müssten sie weg. Ob „viele“ Sanktionen zu Unrecht verhängt werden, hängt indes vom Standpunkt ab. Die amtliche Statistik weist aus, dass von 3,6 Millionen erwerbsfähigen Hartz-IV-Beziehern zu Jahresbeginn 58 000 mit irgendeiner Sanktion belegt waren. Das sind 1,6 Prozent. Und die Statistik verzeichnet derzeit 2800 anhängige Fälle, in denen Betroffene vor Sozialgerichten gegen Sanktionen klagen. In früheren Jahren hatten von solchen Klagen etwa 10 bis 15 Prozent Erfolg.

Sanktionen „kein Geschäftsmodell“ für Jobcenter

Bundesagentur und Kommunen heben indes unermüdlich hervor, dass das Verhängen von Sanktionen für die Jobcenter „kein Geschäftsmodell“ sei. Denn das liege in der Hilfe für Arbeitsuchende; und mehr als 95 Prozent der Bezieher hätten nie etwas mit Sanktionen zu tun. Wichtig seien sie dennoch – zum einen als Handhabe gegen einige notorische Verweigerer. Zum anderen gehen sie davon aus, dass etwa 20 Prozent der Leistungsbezieher durch die bloße Möglichkeit einer Sanktion zum Mitmachen „motiviert“ würden.

Inwiefern das Moratorium eine „Zeitenwende“ markiert, dazu hat die Ampelkoalition nun eine eigene Deutung: Schon zum 1. Januar 2023 will Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) als Nächstes die erste Stufe einer weiter reichenden Grundsicherungsreform unter dem Titel „Bürgergeld“ zünden. Das Moratorium ist nach dieser Deutung eine Übergangsregelung auf dem Weg in die neue Ära ohne den alten Begriff „Hartz IV“. Kern dieser ersten Reformstufe sollen aber, soweit absehbar, keine allzu spektakulären Änderungen sein, sondern vor allem Schritte hin zu einer individuelleren Betreuung der „Kunden“ in Jobcenter.

Zugleich regelt der aktuelle Ampelpakt zum Moratorium, dass die Jobcenter von Juli 2023 tatsächlich wieder Sanktionen verhängen dürfen – wenn auch voraussichtlich in etwas engerem Rahmen als bisher. Kommunen und Bundesagentur finden das Moratorium aber selbst dann nicht überzeugend, wenn es als Übergangsregelung daherkommt: Es sei zu befürchten, „dass die angedachten temporären Veränderungen im Bereich des Forderns weder von Kunden- noch von Mitarbeiterseite ausreichend nachvollzogen werden“, warnt die BA. Dies aber zöge unnötig die „Glaubwürdigkeit und Transparenz des Handelns der Jobcenter in Mitleidenschaft“.