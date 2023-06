Am 9. Oktober 1878 traf Otto von Bismarck in einer Reichstagsrede eine offenkundig zeitlos gültige Feststellung: „Der Deutsche hat an und für sich eine starke Neigung zur Unzufriedenheit.“ Wer aktuelle Diskurse über die Zukunft Deutschlands etwa im Internet verfolgt, könnte zu der Vermutung gelangen, die schon von Bismarck erkannte notorische Unzufriedenheit habe sich zuletzt in die Furcht vor einer Götterdämmerung geradezu wagnerschen Ausmaßes gesteigert. Steht Walhall wirklich vor dem Zusammenbruch?

Eine alternde, lange Zeit in einer aus wirtschaftlicher Potenz stammender Selbstzufriedenheit und einer aus einer traditionell der Geopolitik fernstehenden strategischen Unbedarftheit lebende Gesellschaft wird in kurzer Zeit mit einer ganzen Reihe das Leben verändernder Trends konfrontiert. In einer solchen Situation erscheint Wandel vielen Menschen nicht als Chance, sondern als Bedrohung des eigenen materiellen wie intellektuellen Kapitals.

Das sich daraus ableitende Gefühl von Ohnmacht, Orientierungslosigkeit und Überforderung lässt sich auch in anderen Ländern erkennen. Dort sind die verhängnisvollen Folgen häufig ausgeprägter wahrnehmbar als (noch) in Deutschland.

Dia­gnostizierbar sind die Flucht in Nationalismus, Populismus und Protektionismus und in einen aufgeregten Redebedarf, der bei gleichzeitiger Unfähigkeit zum Diskurs mit Andersdenkenden zur gegenseitigen Selbstvergewisserung Gleichdenkender in Internetblasen und zu Beschimpfungsorgien in pluralistischen Foren führt. An die Stelle der offenen Gesellschaft und Wirtschaft tritt eine von (pseudo)journalistischen Scharfmachern aufgeheizte Wagenburg. Wer das Land ruinieren möchte, sollte so weitermachen.

Trügerisches Gefühl von Sicherheit

Die Verantwortung für das Ungemach allgemein den Regierenden oder dem jeweiligen politischen Gegner zuzuordnen ist wohlfeil, aber nur ein Teil der Antwort. Deutschland kam in den vergangenen Jahrzehnten zumindest in wirtschaftlicher Hinsicht besser als andere durch eine Vielzahl von Krisen – Finanz- und Eurokrise, Covid und Ukrainekrieg/Energie –, weil eine starke Wirtschaft und eine situativ handelnde Politik das Ärgste vermieden.

Mit Blick auf Wohlstand und Arbeitsmarkt braucht Deutschland keinen Vergleich mit Ländern, die eine ähnliche demographische Struktur aufweisen, zu scheuen. In diesem Sinne wurde Deutschland gar nicht so schlecht regiert. Hohe Zustimmungswerte für Angela Merkel waren kein Zufall. Sie begünstigten jedoch ein trügerisches Gefühl von Sicherheit.

Schlecht regiert wurde und wird Deutschland, sobald es um Fragen der langfristigen Zukunft geht. Hier gibt es am Versagen der Politik nichts zu beschönigen, aber ist der für eine offene Gesellschaft notwendige Diskurs um Prioritäten wirklich mit der notwendigen Beharrlichkeit geführt worden? Talkshows sind natürlich nicht als Volkshochschule konzipiert, aber ergötzte sich das Publikum nicht lieber an wohlformulierten Sätzen Halbgebildeter als an nüchternen Kenntnissen von Experten? Erklärt sich die Rückschrittlichkeit Deutschlands in der Digitalisierung nur mit Politikversagen? Oder ist es nicht auch eine Frage der Mentalität, wenn das Faxgerät weiterhin als Markstein des Fortschritts gilt?

Herausfordernde Zeiten benötigen eine offene Gesellschaft

Im Nachhinein – wenn es leicht fällt, schlau zu sein – mag auch die Fachwelt Zeichen der Zeit nicht immer erkannt haben. Während das Grummeln des Auslands über die wachsende Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas unüberhörbar war, wurde jahrelang erbittert über den angeblichen Niedergang Deutschlands als Folge der Targetsalden diskutiert. (Die Salden gibt es übrigens immer noch.)

Und als sich Deutschland mental wieder einmal in eine verhängnisvolle Mittellage in Europa begab, während es doch dringend der Anbindung an den Westen bedarf, lobten manche Weisen die britische Brexit-Entscheidung, während sie sich über die deutsche ­Mitgliedschaft in einer „EUdssR“ empörten. (Die Mehrheit der Briten scheint unterdessen den Brexit nicht mehr als tolle Idee zu empfinden.)

„Jetzt sitzen 50 Prozent der männlichen Bevölkerung abends im Wirtshaus, trinken Bier, rauchen Zigarren oder gar Pfeifen, räsonnieren auf die Regierung und gehen dann stolz nach Hause, als hätten sie ein schweres Tagewerk vollbracht“, sagte Otto von Bismarck im Jahre 1881. Herausfordernde Zeiten benötigen eine offene Gesellschaft, die unaufgeregt im konstruktiven Diskurs die besten Wege in die Zukunft sucht und sich einem zunehmend blinden Hass versagt. Ansonsten geht es mit Deutschland wirklich steil bergab.