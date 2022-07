Alkohol auf dem E-Roller : About-You-Gründer muss 80.000 Euro Strafe zahlen – statt 1500 Euro

Mit 1,3 Promille Alkohol im Blut auf dem E-Roller unterwegs – das ist in Deutschland (ab 1,1 Promille) eine Straftat, die mit drei Punkten in Flensburg, mindestens neun Monaten Führerscheinentzug und einer Geldstrafe bestraft wird. Und so überrascht es wenig, dass der 33 Jahre alte Mann, der im November letzten Jahres im Hamburger Szeneviertel Hamburger Berg mit ebenjenem Alkoholpegel auf dem E-Scooter von der Polizei aus dem Verkehr gezogen wurde, von der Staatsanwaltschaft folgenden Strafbefehl erhielt: Zehn Monate Führerscheinentzug, drei Punkte – und eine Geldstrafe in Höhe von 1500 Euro. Doch dabei sollte es nicht bleiben.

Weil der Mann Einspruch einlegte, ging die Angelegenheit vor das Amtsgericht Hamburg. Nach Ende des Prozesses lautet die Strafe: Zehn Monate Führerscheinentzug, drei Punkte – und 80.000 Euro Geldstrafe. Denn bei dem Angeklagten handelt es sich nicht um irgendeinen 33-Jährigen, sondern um Tarek Müller, Gründer des Online-Modehändlers About You und Multimillionär. Aber warum erhöhte sich die Geldstrafe nach dem Prozess so drastisch?

Da der Staatsanwaltschaft Tarek Müller anscheinend unbekannt war, schätzte sie zunächst das Einkommen des Alkoholsünders einfach – und setzte 30 Tagessätze in Höhe von 50 Euro als Geldstrafe fest. Als dem Amtsgericht im Prozess klar wurde, dass Müllers monatliches Nettoeinkommen deutlich über den veranschlagten 1500 Euro liegt – ein Tagessatz ist ein Dreißigstel des monatlichen Nettogehalts, passte es die Höhe entsprechend des tatsächlichen Einkommens an: Aus den 50 Euro wurden etwa 2670 Euro je Tagessatz. „Eine Strafe muss spürbar sein“, betonte auch die zuständige Richterin laut NDR.

Zwar können Angeklagte einen Einspruch auch während des Prozesses noch zurückziehen, allerdings muss die Staatsanwaltschaft dem zustimmen. Immerhin: Im August steht Müller mit dem 9-Euro-Ticket zumindest noch eine kostengünstige Alternative zur Fortbewegung zur Verfügung.