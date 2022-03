Wirtschaft unter Druck : Putins lange Opferliste

Der Angriff Russlands auf die Ukraine hinterlässt unermessliches Leid, gewaltige Zerstörungen und unkalkulierbare Schäden. Wer kann, der geht: Mehr als zwei Millionen Menschen sind schon geflohen, Millionen könnten noch kommen. In rührender Weise kümmern sich die Nachbarstaaten Polen, Slowakei, Ungarn, Rumänien und die bitterarme Republik Moldau um die Vertriebenen. Ihre Humanität lässt den von Russlands Präsident Wladimir Putin verantworteten Staatsterrorismus umso deutlicher hervortreten.

Mit seinem Feldzug macht Putin auch diese Staaten, die sich vor 30 Jahren der Unterjochung durch die Sowjetmacht entzogen, zu Opfern seines Kriegs. Die ökonomischen und politischen Langzeitkosten sind noch nicht kalkulierbar, die wirtschaftlichen Folgen aber schon jetzt ernst. Überproportionale Abschläge auf Aktien, Renten und Währungen in ökonomisch starken Staaten zeigen das Erschrecken der Investoren. Und selbst im kleinen, fernen Albanien verlor die Währung 5 Prozent an Wert.

Energiepreisschocks für Betriebe

Die in Milliarden gehenden Kosten für die Versorgung der Flüchtlinge sind nur ein Anfang. So sehr den Menschen zu wünschen ist, dass sie bald wieder nach Hause können, sehr realistisch erscheint das nicht. Vor allem die Aufnahmeländer, nicht zuletzt die EU als Ganzes, müssen für die Integration aufkommen. Dabei sind viele der Länder verletzlich. Die Pandemie mit ihrer hohen Übersterblichkeit hat gezeigt, wie niedrig das Sozialstaatsniveau ist, trotz jahrelanger Prosperität und besserer Lebensumstände. In dem Moment, in dem die Wirtschaft wieder Tritt fasste, bringen die Kriegsfolgen sie nun wieder ins Stolpern.

Das fängt an bei gestörten Lieferketten, die in Autowerken von Tschechien über die Slowakei und Ungarn bis Nordmazedonien zu Einschränkungen führen. Die Autobranche ist das industrielle Rückgrat der Region. Heftiger sind die Folgen des verschärften Energiepreisschocks für Betriebe und Haushalte. Überall steuern Regierungen gegen, ob mit fragwürdigen Instrumenten wie Preisstopps oder Subventionen und Steuersenkungen. Die öffentlichen Etats werden abermals belastet. Zwar sind die Defizite gemessen an westeuropäischen Niveaus tolerabel. Doch die Finanzstabilität erodiert, wenn Regierungen über Jahre unsolide Haushaltspolitik betreiben wie in Rumänien und Bulgarien oder, wie nun in Ungarn, Wahlgeschenke in Form höherer Renten und Mindestlöhne verteilen.

Neuordnung der Weltwirtschaft

Preisschocks auf den Energiemärkten und davon abgeleitet für Dünge- und Nahrungsmittel werden die Inflation vielfach auf oder über zweistellige Niveaus treiben. Manche Notenbank verteidigt die Preisstabilität mit kräftigen Zinserhöhungen. Unter dem Strich wird sich das Wachstum überall abflachen, selbst wenn russisches Öl und Gas weiter fließen.

Zwar hat Osteuropa das Waren- und Dienstleistungsgeschäft mit Russland seit dessen Annexion der Krim stark reduziert, aber viele Staaten hängen an russischen Energielieferungen, manche mehr als Deutschland. Es geht vor allem um Gas und Öl, aber auch um Kernbrennstoff. Mit Ausnahme Polens betreiben alle großen Länder Kernreaktoren russischer Bauart. Dass Anfang März ein russisches Flugzeug trotz Flugverbots Kernbrennstoff in die Slowakei brachte, zeigt die Nöte. In Ungarn baut Russland neue Atommeiler. Wie weit das unter dem Sanktionsregime fortgesetzt wird, dem sich selbst der Putin-freundliche ungarische Staatschef Viktor Orbán nicht verweigert, ist eine spannende Frage.

Auf kurze Sicht müssen die Staaten Mittel- und Südosteuropas, wie Deutschland, den Ausstieg aus der Kohlestromerzeugung bremsen. Die neue Gasleitung Baltic Pipe aus Norwegen dürfte die Lage in Polen zum nächsten Winter etwas entspannen, LNG-Importe in Polen, im Baltikum und an der Adriaküste helfen ebenfalls. Mittelfristig werden aber auch zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Adria nur mehr Erneuerbare zu einer größeren Sicherheit in der Energieversorgung führen. Dass (mit amerikanischer Unterstützung) der Ausbau der Atomenergie dazugehört, ist dort eine Selbstverständlichkeit.

Der Krieg in der Ukraine hat weitreichende Folgen auf deren Nachbarn. Seit 1990 haben die Länder aber auch gezeigt, dass sie robust sind und schwere Schocks auffangen können. Als günstige Produktionsstandorte nahe des EU-Marktes könnten sie sich mittelfristig sogar Chancen ausrechnen, von einer Neuordnung der Weltwirtschaft zu profitieren, deren Produktionsbedingungen und Lieferketten unzuverlässig werden. Russlands barbarischer Überfall könnte das beschleunigen und auch die Hinwendung Zentral- und Südosteuropas zur EU als Wirtschafts- und Wertegemeinschaft stärken.