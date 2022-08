Abhängigkeit von Putin : Der Mythos vom billigen russischen Gas

Dass Deutschland sich in der Vergangenheit massiv von russischem Erdgas abhängig gemacht hat, sehen Politik und Wirtschaft heute als großen Fehler an. Spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist klar, wie erpressbar sich Europas größte Volkswirtschaft damit durch Wladimir Putin gemacht hat. Ein relativierendes Argument ist als Rechtfertigung aber sowohl von Politikern wie von Unternehmenschefs immer wieder zu hören: Das ­billige russische Pipeline-Erdgas habe die deutschen Industrieunternehmen erfolgreich gemacht und für Wohlstand und Wachstum gesorgt. Aber stimmt das überhaupt?

Eine neue Datenauswertung weckt ernsthafte Zweifel: Demnach haben deutsche Unternehmen in der Vergangenheit im Schnitt nicht weniger für ihre Gasimporte gezahlt als andere Länder, sondern sogar mehr. Der Wirtschaftswissenschaftler Daniel Gros schreibt in einem Beitrag für das „Project Syndicate“: „In den letzten zehn Jahren hat die deutsche Industrie etwa 10 Prozent mehr für Erdgas gezahlt als ihre Konkurrenten in anderen großen europäischen Volkswirtschaften.“

Aus russischer Sicht laufen die Geschäfte blendend

Der Wissenschaftler, der für die Brüsseler Denkfabrik Centre for European Policy Studies (CEPS) arbeitet, beruft sich dabei auf Daten der europäischen Statistikbehörde Eurostat zu den durchschnittlichen Kosten je Kilowattstunde Erdgas für Kunden aus der Wirtschaft, in denen keine Steuern enthalten sind. Unter dem Strich bedeute das, „dass Russland einen nichtwirtschaftlichen Vorteil – die Abhängigkeit Deutschlands von seinen Gaslieferungen – fast zum Nulltarif erhalten hat“. Im Umkehrschluss habe Deutschland seine Energieunabhängigkeit verloren, ohne einen spürbaren wirtschaftlichen Vorteil zu erlangen.

Gros untermauert seine These, dass deutsche Unternehmen durch die Importe aus Russland keinen besonderen Wettbewerbsvorteil gehabt haben, zudem mit einer anderen Beobachtung. Die sogenannte Gasintensität, also das Verhältnis vom verwendeten Gas zur Wirtschaftsleistung des Landes, sei in Deutschland nur etwa halb so hoch wie im globalen Durchschnitt. Die Gasintensität liege „deutlich unter der der Vereinigten Staaten und vieler anderer Industrieländer, einschließlich Japans und Südkoreas“, schreibt Gros. Der deutsche Wohlstand hänge also nicht in außergewöhnlichem Maße am Gas.

In Berlin reagierten führende Politiker der Ampelkoalition. Christian Dürr, der Fraktionsvorsitzende der FDP, sagte der F.A.Z.: „Die vorliegenden Zahlen bestätigen den Eindruck, dass die unionsgeführte Bundesregierung sich schon viel eher von der Abhängigkeit Russlands hätte lösen müssen. Das war ein großer Fehler.“ Die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, sagte: „16 Jahre unionsgeführte Regierungen haben uns abhängig gemacht von russischem Gas und damit vom Kriegstreiber Wladimir Putin.“ Beide betonen, man müsse sich jetzt so schnell wie möglich von der Abhängigkeit von Russland lösen.

Deutsche Kunden überweisen unterdessen trotz des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und mehrerer EU-Embargos weiterhin hohe Summen nach Russland. Deutschland importierte mengenmäßig in den ersten sechs Monaten des Jahres zwar weniger aus Russland, weil die Energiepreise aber vor allem infolge des Krieges stark angestiegen sind, summierten sich die Zahlungen auf 22,6 Milliarden Euro – 51,3 Prozent mehr als im Vorjahr, schreibt das Statistische Bundesamt am Freitag in seiner Halbjahresbilanz.

Energieversorger und Industrie haben sich zudem weiter mit russischer Kohle eingedeckt, bevor am Donnerstag dieser Woche ein Importembargo der EU gegriffen hat. Im März, dem Monat vor dem EU-Beschluss, importierte Deutschland rund 1,5 Millionen Tonnen Kohle aus Russland und zahlte dafür gut 340 Millionen Euro. Im Juni, dem letzten Monat, für den das Statistische Bundesamt Zahlen liefern kann, waren es noch immer 1,3 Millionen Tonnen, für die die deutschen Abnehmer wegen der stark gestiegenen Preise fast 450 Millionen Euro bezahlten. Im Vergleich zum Vorjahreswert entspricht das einem Zuwachs von 240 Prozent.

Auch die EU-weiten Daten, die bislang nur für Mai vorliegen, zeigen in jenem Monat eine viel höhere Kohlerechnung als in den Vormonaten. Die Zahlungen deutscher Käufer für Öl und Gas in Richtung Moskau stiegen im Mai um 30 Prozent zum Vorjahr, im Juni um 15 Prozent, obwohl Russland da schon begonnen hatte, die Lieferungen schrittweise zu drosseln.

Aus russischer Sicht laufen die Geschäfte blendend. Der wichtigste Rohstoff für das Land ist nicht Erdgas, sondern Öl. Ein neuer Bericht der Internationalen Energieagentur zeigt, dass die Ölproduktion in Putins Riesenreich in diesem Juli nur 3 Prozent unter dem Vorkriegsniveau lag. Die damit verbundenen Einnahmen im vergangenen Monat: 19 Milliarden Dollar. Zwar seien die mengenmäßigen Ausfuhren nach Europa, in die Vereinigten Staaten, nach Japan und Korea seit Kriegsbeginn zurückgegangen, doch vermehrte Lieferungen nach China, Indien, in die Türkei und andere Länder hätten die Verluste abgefedert. Die EU hatte in ihrem sechsten Sanktionspaket ein Importverbot für russisches Erdöl erlassen, das mit dem Tanker geliefert wird. Voll greifen wird dieses Verbot aber erst im kommenden Jahr.