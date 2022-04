Deutschlands Energieversorgung : Der Weg in die Erdgas-Falle

Es ist eine Frage, die sich plötzlich sehr viele Menschen in Deutschland stellen: Wie konnten wir uns nur so abhängig machen von russischen Energielieferungen? Wer nach Antworten sucht, der muss mehr als ein halbes Jahrhundert zurückgehen, bis tief in die deutsche Nachkriegsgeschichte. Es ist eine Saga aus Geheimdiplomatie, Hoffnungen, Kriegen, Drohungen – und nicht zuletzt milliardenschweren Geschäften deutscher Industriekonzerne und Banken. Generationen deutscher Bundeskanzler und Wirtschaftsführer haben daran mitgewirkt.

1959

Am Anfang stand Oldenburg: Erstmals in Westdeutschland stellte eine Großstadt ihre Gasversorgung komplett von Stadtgas, das aus Kohle hergestellt wird, auf Erdgas um. Es wurde in der Region gefördert und hatte einen deutlich höheren Brennwert. Von Oldenburg aus eroberte das Erdgas als Energiequelle die Wohnungen der Deutschen. Etwa zur selben Zeit witterten 300 Kilometer südlich im Ruhrgebiet die Chefs der Stahlunternehmen Hoesch, Mannesmann und Thyssen einen vielversprechenden neuen Absatzmarkt: In der Sowjetunion sollten gewaltige neu entdeckte Öl- und Gasvorkommen erschlossen werden. Trotz des Kalten Kriegs begannen die Industriebarone im großen Stil die dafür benötigten Stahlröhren zu liefern, 600 000 Tonnen wurden in den kommenden drei Jahren für die Russen produziert. Deutsche Unternehmen halfen mit, die Sowjetunion zur Energiegroßmacht zu machen.

1962

Im Bundeskanzleramt in Bonn hatte Konrad Adenauer Ärger mit Washington. US-Präsident John F. Kennedy drängte angesichts der Kubakrise, die kurz zuvor beinahe zu einem Atomkrieg der beiden verfeindeten Supermächte geführt hatte, auf einen Stopp der deutschen Röhrenlieferungen an die Sowjetunion. Die Vereinigten Staaten erwirkten sogar einen entsprechenden NATO-Beschluss. Adenauer beugte sich dem Druck und verhängte ein Röhrenembargo, das die Geschäfte vorerst beendete.

Deutsche Industrielle warben für die Wiederaufnahme des Handels. Eine Schlüsselfigur war der Unternehmer Otto Wolff von Amerongen, langjähriger Vorsitzender des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, der wichtigsten bundesdeutschen Schaltstelle für den Handel mit der Sowjetunion. Die Wirtschaft betrieb eine Art Nebenaußenpolitik. Industrielle wie Berthold Beitz, der Doyen des Krupp-Konzerns, erhielten Privataudienzen beim Sowjetherrscher Nikita Chruschtschow. 1966 war die Industrie am Ziel: Ludwig Erhard, Adenauers Nachfolger im Kanzleramt, hob das Röhrenembargo auf.

1969

Im Januar schickte Wirtschaftsminister Karl Schiller seinen jungen Staatssekretär Klaus von Dohnanyi nach Moskau, um einen großen Deal vorzubereiten. Bonn hoffte auf günstige Energielieferungen durch neue Pipelines, Moskau auf Deviseneinnahmen. Der Prager Frühling im Jahr zuvor, als russische Panzer die Liberalisierungspolitik im sozialistischen Bruderstaat Tschechoslowakei niedergewalzt hatten, war für die Bundesregierung kein Hinderungsgrund.