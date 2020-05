750-Milliarden-Plan der EU : So viel Geld erhalten die einzelnen Staaten

Sagenhafte 750 Milliarden Euro will EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in die Hand nehmen, um die Wirtschaft in der EU wieder aufzurichten. Deutschland soll gerade einmal 28 Milliarden Euro davon erhalten, obwohl es die größte Volkswirtschaft der Union hat und die meisten Bürger hier leben. Allerdings kommt die Bundesrepublik wirtschaftlich auch vergleichsweise gut durch die Krise.

Das besonders heftig von der Virus-Krise betroffene Italien soll 82 Milliarden Euro an Zuschüssen erhalten und 91 Milliarden Euro in Form von Darlehen. An Spanien sollen 77 Milliarden Euro an Zuschüssen gehen und Kredite über 63 Milliarden Euro. Der Rest des Geldes verteilt sich wie folgt: