737-Max-Debakel : Boeing-Chef Muilenburg tritt zurück

Paukenschlag bei Boeing: Der amerikanische Flugzeugbauer hat sich mit sofortiger Wirkung von seinem Vorstandsvorsitzenden Dennis Muilenburg getrennt. Er zieht damit Konsequenzen aus dem Debakel rund um das Modell 737 Max, das nach zwei Abstürzen mit insgesamt 346 Toten aus dem Verkehr gezogen wurde. Der Rücktritt kommt eine Woche, nachdem Boeing einen vorläufigen Produktionsstopp für die Maschine angekündigt hatte. Muilenburgs Nachfolger soll vom 13. Januar an David Calhoun werden, der jetzt schon den Verwaltungsrat des Unternehmens führt. Bis zu dessen Antritt sollen die Geschäfte interimistisch vom Finanzvorstand Greg Smith geführt werden.

Boeing sagte zur Begründung: „Der Verwaltungsrat hat entschieden, dass eine Veränderung in der Führung notwendig ist, um das Vertrauen in das Unternehmen wiederherzustellen, während es daran arbeitet, die Beziehungen mit Regulierern, Kunden und allen anderen Interessengruppen zu reparieren.“ Muilenburg wird auch seinen Sitz im Verwaltungsrat aufgeben. An der New Yorker Börse legte die Boeing-Aktie deutlich zu.

Der kommende Vorstandschef David Calhoun sagte: „Ich glaube zutiefst an die Zukunft von Boeing und der 737 Max.“ Aufsichtsbehörden in aller Welt haben im März nach Abstürzen in Indonesien und Äthiopien ein Flugverbot über die Maschine verhängt.

Mit den Unglücken wird eine Flugautomatik mit dem Namen „MCAS“ in Verbindung gebracht. Boeing arbeitet an einer Nachbesserung dieser Software, es bleibt aber unklar, wann sie von den Behörden freigegeben wird. Daher ist offen, wann die 737 Max wieder abheben kann. Fluggesellschaften haben schon bis teilweise Juni nächsten Jahres Flüge mit der Maschine aus dem Programm genommen.