Sieben Tote durch Coronavirus : Herzstück der italienischen Wirtschaft ist bedroht

Sieben Tote durch das Coronavirus beklagt Italien mittlerweile, wie italienische Zeitungen am Montagabend vermeldeten. Noch hofft man, dass Italiens Wirtschaftszentrum Mailand von einer weiteren Ausbreitung der Krankheit verschont bleibt. Die gesundheitliche Quarantäne mit Polizeiabsperrungen für zehn Orte im Herzen Norditaliens steigert jedoch die Sorgen der Italiener über die Folgen einer weiteren Verbreitung des Coronavirus. Vom neuen Bankhochhaus der Unicredit wird schon über Fieberkontrollen am Eingang berichtet und über Untersuchungen rund um einen Verdachtsfall.

Tobias Piller Wirtschaftskorrespondent für Italien und Griechenland mit Sitz in Rom. F.A.Z.

Von der italienischen Tochtergesellschaft der Allianz heißt es, auch innerhalb des Mailänder Stammsitzes möge man auf Konferenzen verzichten und sogar zwischen den verschiedenen Stockwerken Video-Konferenzen schalten. Beim Turiner Designhaus Italdesign, das 2010 vom Stardesigner Giorgetto Giugiaro an Volkswagen verkauft wurde, gab es einen Fall von Infektion mit dem Coronavirus, weshalb die Aktivitäten an den beiden Turiner Standorten eingestellt worden sind.

Auch der Fiat-Chrysler-Konzern reagierte mit Vorsichtsmaßnahmen: Niemand aus den 13 Kommunen, die von Infektionen betroffen sind, erhält mehr Zutritt zu einem der europäischen Standorte des Konzerns, ebensowenig Personen, die während der vergangenen 15 Tage in China waren. Viele Unternehmen versuchen nun die Mitarbeiter aus Regionen mit Infektionsherden durch Heimarbeit einzubinden.

Umsatzausfälle von 5 Millionen Euro am Tag

Als drohende Kulisse im Hintergrund sehen die Italiener die Berichte von den Polizeisperren um zehn Dörfer und Städtchen 60 Kilometer südöstlich von Mailand. Weil es dort eine nicht erklärbare Häufung von Infektionen gab, soll die gesamte Gegend für zwei Wochen unter Quarantäne gestellt werden. Die Produktion der Unternehmen liegt still, und auf Anrufe antwortet in manchen Unternehmen ein vereinzelter Wachmann.

In der abgesperrten Gegend gibt es Chemieunternehmen, vor allem als Produktionsbetriebe ausländischer Konzerne. Daneben aber auch Zulieferer für Elektronikbauteile, etwa in der Autoindustrie. Doch nun als Stimme aus dem Quarantänegebiet aufzutreten und sich für lange Zeit einen Imagemakel anheften zu lassen, wollen die Inhaber der lokalen Unternehmen tunlichst vermeiden.

Die lokalen Medien schätzen, dass die Betriebe im Quarantänegebiet einen Jahresumsatz von 1,5 Milliarden Euro erzielen, mit entsprechenden Umsatzausfällen von 5 Millionen Euro am Tag. Das sind allerdings noch kleine Beträge, gemessen am Umstand, dass die beiden am meisten von Virusinfektionen betroffenen Regionen, Lombardei und Veneto alleine im Jahr 2017 für mehr als 31 Prozent des italienischen Bruttoinlandsprodukts (BIP) sorgten, die Lombardei mit 381 Milliarden Euro, das Veneto mit 162 Milliarden Euro. Über die Perspektiven – eine Blockade des Herzstücks der italienischen Wirtschaft – will daher im Moment niemand sprechen.

Regierung will Einkommen der Betroffenen absichern

Vorerst sucht die Regierung zu beruhigen, auch die Bewohner der Quarantäne-Gebiete. Die werden im Moment behandelt wie eine Erdbebenregion: Die Fristen für Steuerzahlungen, aber auch für Hypothekenraten sind im Moment suspendiert. Es gibt besonderes Kurzarbeitergeld.

Ministerpräsident Giuseppe Conte versprach, die Quarantäneregion gut zu versorgen, sowohl mit Lebensmitteln, als auch mit Gesundheitsdiensten. Der Vorsitzende des Unternehmerverbandes Assolombarda und aussichtsreiche Kandidat für die Spitzenposition des nationalen Unternehmerverbandes, Carlo Bonomi, gab nur eine knappe Erklärung ab: es gehe nun darum, das Einkommen der betroffenen Beschäftigten abzusichern.

Nicht weiter untersucht ist bisher, ob im italienischen System der Netzwerke für die Güterproduktion über viele Unternehmen und Standorte Stillstand drohen könnte, weil Zulieferteile fehlen.

Konjunkturfachleute rechnen mit Rückgang des BIP

Für das Bologneser Wirtschaftsforschungsinstitut Prometeia meint jedoch die Konjunkturexpertin Stefania Tomasini, dass die Netzwerke andererseits auch für Liefersicherheit sorgen könnten: „Die Existenz der Netzwerke bedeutet auch, dass Produktionsausfälle von einzelnen Unternehmen eventuell durch andere gedeckt werden könnten“, sagt Tomasini, bei Prometeia verantwortlich für Wirtschafts- und Konjunkturanalysen.

Die Schließung von Geschäften und Industriebetrieben bedeute vorerst einen „mechanischen“ Rückgang des BIP im ersten Quartal. Dafür hatte Prometeia bis vor kurzem noch ein Plus von 0,1 Prozent vorausgesagt. Selbst wenn sich die Lage nach zwei Wochen wieder normalisiere, werde man einige Zehntelprozente verlieren. Produktionsausfälle könnten zwar wieder aufgeholt werden, nicht dagegen manche nicht in Anspruch genommenen Dienstleistungen.

Noch gibt es aber auch Vertrauen daraus, dass Italiens Wirtschaft Unbill gewöhnt ist, seien es die Folgen von Streiks, Verkehrsblockaden oder Unwetter. „Italiens Wirtschaft hat immer gezeigt, dass sie schnell reagieren kann“, kommentiert Stefania Tomasini von Prometeia. Sie geht davon aus, dass nach Überwindung der Virus-Krise Italiens Wirtschaft ihre Widerstandskraft zeige, indem sie verlorenes Terrain schnell wieder zurückgewinnt.