65 Prozent Erneuerbare : 9 Milliarden für die Heizwende

In der ersten Fassung des Gesetzentwurfs hatten das Wirtschafts- und das Bauministerium den Punkt „Erfüllungsaufwand“ noch offengelassen. Jetzt aber zeichnet sich ab, wie viel die von der Bundesregierung vorangetriebene „Wärmewende“ Bürger und Unternehmen in den kommenden Jahren kosten wird. Im neuen Gesetzentwurf zur Novelle des Gebäudeenergiegesetzes (GEG), den die Ministerien am Montag zur Stellungnahme an die Verbände und die Länder schickten, stehen dazu erstmals Zahlen.

Julia Löhr Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Wenn vom kommenden Jahr an wie geplant neu eingebaute Heizungen mindestens zu 65 Prozent erneuerbare Energien nutzen müssen, zieht dies demnach für die Bürger bis 2028 jährlich Investitionskosten von 9,16 Milliarden Euro nach sich, also insgesamt mehr als 45 Milliarden Euro. In den Jahren danach sinkt der jährliche Erfüllungsaufwand auf 5 Milliarden Euro.

Dem stehen nach Angaben der Ministerien Einsparungen in Höhe von 11 Milliarden Euro gegenüber. Diese sind im Entwurf zwar mit dem Zusatz „über die Betriebszeit von 18 Jahren“ versehen. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministerium sagte aber, es handele sich wie bei den Kosten auch um die jährlichen Einsparungen. Soll heißen: Das Ganze lohnt sich nicht nur klimapolitisch, sondern auch finanziell.

Einsparungen für die Wirtschaft sollen Investitionen übersteigen

Auch der Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft wird beziffert. In diese Rubrik fallen laut Ministerium auch die Wohnungsunternehmen. Wegen der Vorgabe zu den Erneuerbaren werden für die Wirtschaft bis 2028 Investitionskosten von 2,69 Milliarden Euro jährlich genannt, danach 2,53 Milliarden Euro. Dem sollen Einsparungen von rund 8,2 Milliarden Euro gegenüberstehen.

Hinzu kommt für andere Änderungen im Gesetz etwa zur Heizungsoptimierung ein jährlicher Aufwand von 1,12 Milliarden Euro, dem Ersparnisse von 1,56 Milliarden Euro gegenüberstehen sollen. Ferner wird ein einmaliger Erfüllungsaufwand für die Wirtschaft von 12,47 Milliarden Euro angesetzt, verbunden mit Ersparnissen von 35,9 Milliarden Euro. In seinen Berechnungen arbeitet das Ministerium mit einem Gaspreis von 14 Cent je Kilowattstunde und einem Strom-Wärmepumpentarif von 28 Cent.

Nach viel Kritik auch aus FDP und SPD hatte sich das Kabinett am Freitagabend zum GEG geeinigt. Es bleibt demnach dabei, dass vom 1. Januar 2024 an jede neu eingebaute Heizung, ob im Neubau oder im Bestand, zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien laufen soll. Neben der vom Wirtschaftsministerium präferierten strombetriebenen Wärmepumpe sollen im Neubau auch Infrarotheizungen sowie Hybridheizungen aus einer Wärmepumpe mit einer unterstützenden Gasheizung zugelassen sein, ebenso Heizungen, die zu mindestens 65 Prozent mit Wasserstoff betrieben werden. Aktuell gibt es allerdings noch keine Infrastruktur für das Heizen mit Wasserstoff.

Ausnahmen für den Bestand

Für Bestandsgebäude ist auch Biomasse erlaubt. Eigentümer, die älter als 80 Jahre alt sind, dürfen beim Ausfall ihrer bisherigen Anlage auch wieder eine fossile Heizung einbauen, ohne dass sie diese wie andere Eigentümer nach drei Jahren austauschen müssen. Dies gelte für Selbstnutzer ebenso wie für Vermieter, hieß es aus dem Bauministerium.

Zu dem von der Bundesregierung angekündigten neuen Förderprogramm für den Heizungsaustausch ist noch nichts bekannt. Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hatte eine nach Einkommen gestaffelte Förderung in Aussicht gestellt. Das FDP-geführte Finanzministerium und das SPD-geführte Bauministerium wollen die Förderung dagegen eher vom Alter und CO 2 -Ausstoß der bisherigen Heizung abhängig machen. Bis Ende April soll der Gesetzentwurf vom Kabinett beschlossen werden. Spätestens dann sollen auch die Förderdetails klar sein.

Mehr zum Thema 1/

Die ersten Rückmeldungen aus den Verbänden fielen kritisch aus. Axel Gedaschko, Präsident des Wohnungsverbands GdW, hält den Erfüllungsaufwand für viel zu niedrig angesetzt. „Es werden für die Hälfte der Bestandsgebäude Mehrkosten für ein bereits erreichtes Effizienzhaus angesetzt“, sagte er der F.A.Z. „Wir würden auf Basis der Ministeriumsdaten von mindestens 35 Prozent höheren Mehrkosten ausgehen.“ Nach dieser Rechnung wären die Kosten dann höher als die Ersparnisse.

Es mangele auch am Ausbau der Stromnetze für die vielen neuen Wärmepumpen, sagte Gedaschko. Der Energieverband BDEW mahnte, das Gebäudeenergiegesetz und das geplante Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung müssten „miteinander verheiratet“ werden. Aktuell ist noch geplant, dass die Kommunen erst ab 2025 eine Wärmeplanung machen müssen. Noch werden in Deutschland nur 6,6 Prozent der Wohnungen mit Fernwärme beheizt, in Ländern wie Dänemark sind es fast zwei Drittel.