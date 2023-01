60 Jahre Elysée-Vertrag : Die Schlafwandler

Der Elysée-Vertrag hat vor 60 Jahren die Aussöhnung zwischen Deutschland und Frankreich kodifiziert. Wer die trüben Erfahrungen der Geschichte kennt, wird für die Leistungen der Menschen, die an guten Beziehungen der einstmals verfeindeten Nationen gearbeitet haben und arbeiten, Respekt und Dankbarkeit empfinden. Dennoch bleibt festzuhalten: Berlin und Paris haben sich seit einiger Zeit nicht mehr viel zu sagen. Dafür gibt es Gründe. Aber es ist nicht gut.

Seit der deutschen Wiedervereinigung haben sich die Wege der beiden Länder gerade in wirtschaftlicher Betrachtung getrennt. Die Bedeutung der Industrie ist in allen entwickelten Ländern rückläufig. Dieser Prozess ist in Frankreich jedoch viel weiter fortgeschritten als in Deutschland – und übrigens auch als in Italien. In Berlin werden die wirtschaftlichen Perspektiven Frankreichs seit langem eher skeptisch gesehen; die bedenklich hohe Staatsverschuldung trägt hierzu erheblich bei.

Deutschland hatte sich nach 1990 mental ein Stück weit aus der engen Westbindung der alten Bundesrepublik entfernt. Prächtige Erfolge der Industrie, die vom Boom der rasch wachsenden Schwellenländer profitierte, begünstigten eine Mentalität des Wir-sind-wieder-wer. Enge wirtschaftliche Bindungen an Autokratien galten als unbedenklich. Berlin hielt zwar in der Eurokrise die ge­meinsame Währung zusammen, weil Europa als Absatzmarkt nicht gefährdet werden sollte.

Das Ende von Alleingängen

Die neue Mittellage ging jedoch, nicht zum ersten Mal in der deutschen Geschichte, mit einer Ödnis geostrategischen Denkens einher. Dafür gab es eine Vernachlässigung der äußeren Sicherheit, eine populistische Energie- und eine an den Präferenzen einer alternden Gesellschaft ausgerichtete So­zialpolitik. Nach dem Ausbruch des Kriegs in der Ukraine wurden die lange Zeit unterschätzten, gleichwohl erheblichen Kosten des neuen deutschen Modells offenkundig. Sie verlangen nach nicht weniger als einer Zeitenwende.

Immerhin: Die deutsche Wirtschaft lief lange Zeit recht gut, wie auch der sehr hohe Beschäftigungsstand zeigt. Besonders die Industrie wusste sich an notwendigen Wandel anzupassen. Frankreich hat es hingegen weniger gut vermocht, die Chancen unumgänglichen wirtschaftlichen Wandels zu nutzen, auch wenn das Land eine ganze Reihe beeindruckender, global erfolgreicher Konzerne und Unternehmer beheimatet. Der Schöpfer des Luxuskonzerns LVMH, Bernard Arnault, wurde darüber zu einem der reichsten Menschen auf diesem Planeten.

Doch noch heute leidet das Land unter der Abwanderung ehemals wichtiger Wirtschaftszweige wie der Textilindustrie. Strukturkonservatives Denken erschwert die Modernisierung. Obgleich (oder vielleicht gerade weil) die Politik seit Jahrzehnten versucht, Missmut mit Staatsgeld und Reformattentismus in Schach zu halten, bleibt eine politische Radikalisierung eines Teils der Bevölkerung unverkennbar. Die aktuellen Proteste gegen Präsident Emmanuel Macrons Rentenreform verdeutlichen tief sitzende Probleme.

Unterschiedliche Erfahrungen mit dem Strukturwandel erklären die deutsche Präferenz für Freihandel ebenso wie den französischen Flirt mit einem Protektionismus, den Paris als europäische Souveränitätspolitik vermarkten möchte. Und während Berlin bereit ist, gemeinsame Finanzierungen europäischer Projekte in Ausnahmefällen mitzutragen, sucht Paris einen stetigeren Zugang zu Gemeinschaftsmitteln – freilich ohne die daraus sich ableitende Konsequenz einer politischen Union Europas und den Verlust nationaler Souveränitätsrechte zu akzeptieren.

Das Jubiläum des Elysée-Vertrags könnte einen Anlass bieten, aus den jeweiligen Träumen aufzuwachen. Deutschlands Zeitenwende bedeutet das Ende von Alleingängen, die mit einem falschen Verständnis seiner geographischen Mittellage einhergegangen sind. Die auffällige Wiederannäherung an die Vereinigten Staaten ist ein richtiger erster Schritt, aber er kann ein deutsches Engagement zur Modernisierung Europas nicht ersetzen.

Frankreich mag überlegen, ob sein Jahrzehnte währendes Streben nach einer mächtigen und souveränen Europäischen Union angesichts der offenkundigen, leider auch strukturellen wirtschaftlichen Schwäche nicht weniger hoch verschuldeter Mitgliedsstaaten überhaupt noch zeitgemäß ist – und ob sich diese Schwäche wirklich mit noch mehr Schulden und Protektionismus überwinden ließe. Tabula rasa: Berlin und Paris nützten Europa am ehesten, wenn sie einen Neuanfang mit bescheideneren, aber auch realistischeren Ambitionen wagten.