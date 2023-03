Aktualisiert am

Der Countdown für den Start des 49-Euro-Tickets beginnt. Ab dem 3. April ist das Ticket digital oder per Chipkarte erhältlich. Genutzt werden kann es ab dem 1. Mai. Studierende können es durch ein „Upgrade“ ihres Semestertickets nutzen.

Das Deutschlandticket für 49 Euro im Monat soll Millionen von Studierenden und Arbeitnehmern anlocken. Um dies zu erreichen, haben die Verkehrsminister der Länder auf ihrer Frühjahrskonferenz in Aachen einheitliche Regelungen beschlossen. So soll es Studierenden künftig möglich sein, durch ein einfaches „Upgrade“ ihres Semestertickets das deutschlandweite 49-Euro-Ticket zu nutzen, sagte der Vorsitzende des Ländergremiums, der nordrhein-westfälische Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne).

Nach der derzeitigen Regelung zahlen Studierende einen Semesterbeitrag, in der Regel zwischen 20 und 36 Euro im Monat, und können dann den Öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) ihrer Region nutzen. Wenn sie ab 1. Mai ein Deutschlandticket erwerben wollen, brauchen sie nur noch die Differenz zu zahlen. Diese Bevölkerungsgruppe benutze besonders häufig Busse und Bahn, deshalb wolle man diese Gruppe auch für das Deutschlandticket gewinnen, betonte die saarländische Verkehrsministerin Petra Berg (SPD).

Appell an Arbeitnehmer

Auch die 46 Millionen Erwerbstätigen in Deutschland sind in den Augen der Politik und der Verkehrsunternehmen eine geeignete Zielgruppe für das neue Ticket, das die Verkehrsminister wahlweise als „Revolution“ oder als „neue Zeitrechnung“ bezeichneten. Hessens Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grünen) appellierte an alle Arbeitgeber, ihren Mitarbeitern ein solches Ticket zur Verfügung zu stellen.

„Je mehr mitmachen, desto kleiner wird das Loch in der Tasche“, betonte er. Denn das Deutschlandticket mit einem Startpreis von 49 Euro im Monat wird in vielen Verkehrsverbünden eine deutliche Einsparung für die Kunden bedeuten, rechnete Al-Wazir vor. In Hessen koste das teuerste Ticket 250 Euro, wenn man etwa zwischen Fulda und Wiesbaden unterwegs sei. „Das Deutschlandticket bedeute eine deutliche Reduzierung des Preises bei einer deutlichen Ausweitung der Leistung“, sagte er. „Stadtgrenzen, Verbundgrenzen, sogar Ländergrenzen spielen ab dem 1. Mai keine Rolle mehr.“

Ticket digital oder per Chipkarte

Umgekehrt wird das allerdings auch für erhebliche Einbußen bei den Einnahmen für die Verkehrsbetriebe bedeuten. Bund und Länder schießen deshalb drei Milliarden Euro zusätzlich dazu. Das Ticket kann ab dem 3. April gekauft werden. Es ist nur als Abonnement erhältlich, das aber monatlich kündbar sein wird. Es wird zudem das erste Ticket sein, das ausschließlich digital gekauft werden kann. Dazu ist aber nicht notwendigerweise ein Smartphone nötig. Die Verkehrsverbünde bieten es auch in ihren Verkaufsstellen an.

Wer kein Smartphone hat oder es dafür nicht nutzen möchte, kann auch eine Chipkarte kaufen, über die Daten digital abrufbar sind. Mit dem digitalen Ticket soll künftig auch die Verkehrsplanung besser gesteuert werden: Nur so ist es möglich, die Daten der Nutzer anonymisiert zu sammeln und auszuwerten.

Neben dem Deutschlandticket behandelten die Verkehrsminister auch etliche weitere Themen auf ihrer zweitätigen Konferenz, darunter die lang gefordert Ausweitung von Tempo-30-Zonen in den Kommunen. Die Verkehrsminister haben sich darauf verständigt, in einer Arbeitsgruppe, einen Kriterienkatalog für die Reform des Straßenverkehrsrechts aufzustellen.

Bisher seien die Möglichkeiten der Kommunen, Tempo-30-Zonen aufzustellen sehr restriktiv, bemängelte Krischer. Deshalb wolle man nun die Forderungen eines großen Städtebündnisses aufgreifen, das den Spielraum erweitern möchte. Bis zur nächsten Herbstkonferenz soll der Katalog fertig sein und dann dem Bundesverkehrsministerium zur Erarbeitung einer Neuregelung übergeben werden.