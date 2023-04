Wer für den Monat Mai mit seinen vielen Feiertagen jetzt noch auf das Deutschlandticket setzt, muss auf die Kulanz der Verkehrsbetriebe hoffen. Die Frist zum Abschluss eines Abonnements mit einer Gültigkeit vom 1. Mai an ist schon am Ostermontag abgelaufen. Grundsätzlich ist es nämlich nur bis zum 10. eines Monats möglich, das Deutschlandticket für den Folgemonat zu erwerben. In der allgemeinen Euphorie über das neue erste bundesweit gültige Nahverkehrsticket dürfte diese Tatsache vielfach untergegangen sein. Das Deutschlandticket für 49-Euro im Monat gilt von Mai an bundesweit in allen Bussen und Bahnen des Nah- und Regionalverkehrs.

Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben allerdings schon vorgesorgt: Sie haben die Frist bis einschließlich 20. April verlängert. Von diesem Tag an lässt sich das Ticket für Mai nur noch in den Kundenzentren vor Ort rechtzeitig ausstellen, teilte die BVG mit. Grund dafür ist die lange Bearbeitungszeit der Kundendaten.

Anders als beim 9-Euro-Ticket, das im vergangenen Sommer für einen Ansturm auf den öffentlichen Nahverkehr sorgte, handelt es sich um ein Abonnement. Das ist zwar monatlich kündbar, allerdings sind für dessen Abschluss wesentlich mehr Kundendaten inklusive die Anschrift und die Bankverbindung nötig. Dies nimmt auch schon bisher bei den üblichen regionalen Abonnements einige Zeit in Anspruch. Beim Deutschlandticket müssen jedoch zusätzlich noch Tausende schon bestehende Verträge umgebucht werden, wie der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) betont.

Die Kulanz stößt an technische Grenzen

„Wir wollen niemanden abweisen, der ein Deutschlandticket abschließen möchte“, versicherte ein Verbandssprecher. Er rechnet deshalb damit, dass viele Verkehrsverbünde ihren Kunden auch über den 10. April hinaus noch Deutschlandtickets mit einer Gültigkeit ab Mai verkaufen werden. Dies müsse jedoch vor Ort entschieden werden. Zudem setzten die technischen Anforderungen der Kulanz Grenzen.

Bisher ist noch völlig unklar, wie viele Menschen sich für das Deutschlandticket entschieden haben. Nur die Deutsche Bahn hat erste Verkaufszahlen genannt und dabei eine enorme Nachfrage festgestellt: In den ersten drei Tagen des Vorverkaufs seien 250.000 Deutschlandtickets verkauft worden. Allerdings dürften sich viele Nutzer zunächst an ihre regionalen Verkehrsunternehmen wenden, vor allem, wenn sie schon ein Abonnement haben. Sie können sich jetzt entscheiden, ob sie ihren bisherigen Vertrag in ein Deutschlandticket umwandeln.

In vielen Fällen dürfte das die kostensparende Variante sein, die meisten Abos waren bisher deutlich teurer als 49 Euro im Monat. Allerdings haben viele Verkehrsverbünde bisher ihren Nutzern die Mitnahme von Fahrrädern oder auch anderen Fahrgästen gestattet. Der VDV geht von rund 5,6 Millionen neuen Kunden aus. Elf Millionen Bestands-Abo-Kunden werden der Prognose zufolge auf das Deutschlandticket wechseln.