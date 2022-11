Das „Deutschlandticket“ kommt : Der ganze ÖPNV zum Schnäppchenpreis

Die Bürger werden im kommenden Jahr den ganzen Öffent­lichen Personennahverkehr (ÖPNV) für 49 Euro im Monat nutzen können – womöglich schon ab Januar, jedenfalls so schnell wie möglich. Darauf hat sich am Mittwoch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit den Ministerpräsidenten ge­einigt. Nach dem Erfolg des 9-Euro-Tickets im Sommer wird es nun also nach zähem Ringen über die Finanzierung des ÖPNV ein Nachfolgemodell mit dem Na­men „Deutschlandticket“ geben.

Strittig war am Mittwoch nicht die Entscheidung selbst, die Bundesverkehrs­minister Volker Wissing (FDP) als die „größte ÖPNV-Reform“ in Deutschland bezeichnete, die in ganz Europa „einmalig“ sei. In der lang erwarteten Ministerpräsidentenkonferenz ging es stattdessen um die grundsätzliche Frage, wie Bund und Länder sich die Kosten für die Busse und Bahnen neu aufteilen.

Im Streit um die Finanzierung des ÖPNV ist der Bund den Ländern noch weiter entgegengekommen, erfüllt allerdings nicht ganz ihre Forderungen von zusätzlichen 3,165 Milliarden Euro je­weils für 2022 und 2023. Die nun getroffene Einigung sieht vor, dass der Bund jährlich zum einen die bereits versprochenen 1,5 Milliarden Euro für das Ticket übernimmt. Die Länder zahlen einen Betrag in gleicher Höhe. Zusätzlich erhöht der Bund die Regionalisierungsmittel jedes Jahr um eine Milliarde Euro, in diesem Jahr zu­sätzlich zu den bisher schon gezahlten mehr als 10 Milliarden Euro. Ebenfalls ab diesem Jahr erhöht der Bund die Zu­schüsse um jeweils 3 Prozent und nicht, wie bisher vereinbart, lediglich um 1,8 Prozent, um die steigenden Energiekosten auszugleichen.

Wissing: „Starkes Gesamtpaket“

Damit sei ein „starkes Gesamtpaket“ geschnürt worden, das alle offene Fragen beantworte, betonte Wissing. Es sei nun sichergestellt, dass die Länder die Taktung erhöhen und zusätzliche Angebote machen könnten. Außerdem setzt der Verkehrsminister auf die Anziehungskraft des Tickets selbst, das in vielen Regionen Deutschlands die Kosten für ein Monatsabo deutlich reduziert: „Wir hoffen, dass das Ticket ein so großer Er­folg wird, dass wir durch die Ticketeinnahmen noch einmal eine finanzielle Stärkung des ÖPNV erreichen.“

Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, die Bremer Senatorin Maike Schaefer, machte dagegen deutlich, dass die Debatte um die Finanzierung noch lange nicht beendet ist. „Jetzt sind die Länder zumindest in der Lage, den Status quo aufrechtzuerhalten“, sagte sie. Um über das Deutschlandticket und den öf­fentlichen Nahverkehr eine echte Verkehrswende herbeizuführen, müssten je­doch zusätzliche Regionalisierungsmittel Bestandteil des Mobilitätspaktes sein, den Bund und Länder 2024 gemeinsam schließen wollen.

Grundlegender Systemwechsel

Vordergründig dreht sich die Debatte dabei um viele Milliarden Euro an zusätzlichen Mitteln, die beide Seiten in den kommenden Jahren aufbringen müssen, um das kostenträchtige System nicht nur am Laufen zu halten, sondern auch für die stetig steigenden Fahrgastzahlen ausbauen zu können. Tatsächlich bedeutet die Einführung eines einheitlichen Preises für den ÖPNV einen Systemwechsel auf gleich mehreren Ebenen. Und der könnte dazu führen, dass die Angebote künftig nicht etwa ausgebaut werden, sondern stattdessen – fast klammheimlich – eingeschränkt werden müssen.

Da wäre zunächst die Lage der unzäh­ligen Verkehrsunternehmen, die künftig mit einem Preisdeckel kalkulieren müssen. Preissteigerungen, wie derzeit bei den Energie- und Personalkosten, können künftig nicht mehr durch Tariferhöhungen in den betroffenen Verkehrsverbünden aus­geglichen werden. Oliver Wolff, Hauptgeschäftsführer des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) be­schrieb das Dilemma kürzlich so: Die Verdienstmöglichkeiten der Unternehmen sei­en beschränkt – und zwar auf Dauer. „Die Eigenwirtschaftlichkeit findet damit ihr Ende“, betonte er. „Die gesamte Branche wandert in eine Gemeinwirtschaftlichkeit. Das ist schon ein echter Paradigmenwechsel.“

Ticketeinnahmen decken nur Bruchteil der Kosten

Mit der Einführung des 49-Euro-Tickets werde also eine völlig neue Struktur der Finanzierung für den ganzen ÖPNV eingeführt, warnte Wolf. Ein zusätzliches Angebot an Nachtbussen oder eine neue Bus­linie könnten dann nicht mehr aus eigener Kraft finanziert werden. Dazu muss man allerdings wissen, dass auch heute schon die Ticketeinnahmen nur einen Bruchteil der Kosten decken können.

Tatsächlich basiert das ganze ÖPNV-System auf Zuschüssen des Staates in Milliardenhöhe – vor allem des Bundes. Auch hier wird mit der Reform ein Systemwechsel vollzogen. Bisher hat sich der Bund vor allem an den Kosten des Betriebs beteiligt, in die Ticketpreise hat er sich nicht ein­gemischt. Insofern war schon das 9-Euro-Ticket zwischen Juni und Ende August ein echtes Novum: Die Kosten für die erwarteten Ticketausfälle in Höhe von rund 2,5 Milliarden Euro hat allein der Bund übernommen. Schließlich war die Idee von Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) in einer nächtlichen Sitzung des Koalitionsausschusses Ende März geboren worden – ohne Absprache mit den Bundesländern und den Verkehrsverbünden.

Gleich von Anfang an herrschte deshalb Konsens, dass die dreimonatige Entlastung vollständig vom Bund übernommen werden müsse. Allerdings war den Beteiligten ebenso klar, dass sich dieses System nicht auf Dauer aufrechterhalten ließ; bei dem Nachfolgemodell musste also notgedrungen ein neues Konzept her. Die Am­pelregierung versuchte schnell, die Grundlage dafür zu legen. Im Beschluss zum zweiten Entlastungspaket Ende August leg­te sie 1,5 Milliarden Euro auf den Tisch, um eine dauerhafte Senkung der Ticketpreise auf 49 Euro zu finanzieren. Die Länder steuern ebenfalls 1,5 Milliarden Euro bei.