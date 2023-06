Dieser Tage wird weltweit der 300. Geburtstag von Adam Smith gefeiert. Wir kennen den Tag von Smiths Geburt tatsächlich nicht genau, sondern lediglich den Tag seiner Taufe – und dieser ist nach dem heute gängigen Kalender am 16. Juni. Überhaupt wissen wir über Smith als Mensch weniger als über andere große Denker. Was wir wiederum über sein Werk wissen, ist vielfach so sehr von Stereotypen und Vereinfachungen überwuchert, dass man dem großen Denker kaum gerecht wird.

Ein häufig anzutreffendes Stereotyp ist, Smith habe das ökonomische Denken revolutioniert, ja gar erfunden. Oder er habe mit seinem Werk die industrielle Revolution anstoßen wollen. Bei aller Wirkungsmacht bereits zu Lebzeiten: Smith war kein Revolutionär, sondern vor allem Reformer. Und das sowohl im Hinblick auf das zeitgenössische wissenschaftliche Denken als auch auf die graduellen Reformen der Wirtschaft, die er seinen Lesern empfahl. Von dieser Smith’schen Skepsis gegenüber Revolutionen kann auch unsere Zeit profitieren.

Die Schottische Aufklärung, zu der Smith wesentlich beitrug, unterschied sich in vielfacher Hinsicht von ihrem Pendant in Frankreich. Ein besonders wichtiger Aspekt: Was traut man als Aufklärer der Vernunft zu – und was nicht? Die Franzosen waren da sorgloser als die Schotten.

Menschen sind keine Schachfiguren

In seiner „Theory of Moral Sentiments“, deren Erstauflage von 1759 Smith europaweit berühmt machte, findet sich eine Passage, wie gesellschaftlicher Wandel auf zwei verschiedenen Wegen erreicht werden kann. Darin kontrastiert Smith den in den eigenen Urteilen von Tugenden geprägten politischen Akteur mit dem „man of system“. Letzterer wähnt sich im Besitz einer vermeintlichen Weisheit, die er aber mit Anmaßung verwechselt. Die Grenze zur Anmaßung ist überschritten, weil der „man of system“ „oft so in die vermeintliche Schönheit seines eigenen idealen Regierungsplans verliebt ist“, dass er dabei nicht die geringste Abweichung von diesem Plan zu dulden bereit ist.

Das Vergehen des anmaßenden Planers besteht darin, die Komplexität der anonymen Großgesellschaft zu verkennen. Er sieht die Mitglieder dieser Gesellschaft bloß als Schachfiguren im Griff seiner Hand, als wenn „die Figuren auf dem Schachbrett kein anderes Bewegungsprinzip haben als das, das die Hand ihnen aufdrückt“. Er denkt aber nicht daran, „dass auf dem großen Schachbrett der menschlichen Gesellschaft jede einzelne Figur ein eigenes Bewegungsprinzip hat“.

In der „Theory of Moral Sentiments“ und im 1776 erstmals erschienenen „Wealth of Nations“ befasst sich Smith gerade mit den von diesen Prinzipien ausgelösten Prozessen – wie Menschen auch dank ihrer Interaktionen moralische Urteile fällen und in welchen Prozessen ihre wirtschaftlichen Interaktionen ablaufen. Mit dem „Wealth of Nations“ gelingt ihm eine Weiterentwicklung des zeitgenössischen ökonomischen Denkens, das er systematisiert und bedächtig reformiert. In diesem Zusammenhang zeigt Smith, dass mit dem Aufkommen der Großgesellschaft der Gestaltungsanspruch des Planers bescheidener als in früheren Gesellschaftsformen ausfallen muss.