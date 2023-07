243 Millionen Schadenersatz : Das teure Ende des Maut-Debakels

Am Ende könnten immerhin junge Musiker profitieren. 243 Millionen Euro muss Bundesverkehrsminister Volker Wis­sing (FDP) aus seinem Etat an das Betreiberkonsortium Autoticket überweisen. Mit dem Geld begleicht er den Schaden, der dem Zusammenschluss mehrerer Unternehmen aus dem geplatzten Vertrag zur Einführung einer Pkw-Maut entstanden ist.

Als „bittere Summe“ hatte das Wissing am Mittwochabend bezeichnet, schließlich muss er sie nur deshalb zahlen, weil sein Vorgänger Andreas Scheuer (CSU) den Vertrag „rechtsmissbräuchlich“ gekündigt hat, wie ein Schiedsgericht befand. Doch zumindest ein Teil des Geldes soll bald einem guten Zweck dienen. Der Veranstalter und Ticketanbieter CTS Eventim , der Teil des Konsortiums ist, möchte mit ihm eine Stiftung für die Förderung junger Musiker gründen. Das kündigte das Unternehmen am Donnerstag an.

Das könnte man als glimpfliches Ende eines ansonsten sehr unrühmlichen Kapitels deutscher Verkehrspolitik bezeichnen. Es nahm schon im Wahlkampf 2013 seinen Lauf. Damals warf sich der CSU-Parteichef Horst Seehofer für eine Pkw-Maut ins Zeug, sie sollte vor allem auf ausländische Autofahrer zielen. Genauso wie angeblich viele bayrische Landsleute störte er sich daran, dass die Österreicher kostenlos auf deutschen Autobahnen fahren, während das Nachbarland selbst schon 1997 eine Vignettenpflicht eingeführt hat. Durch eine gleichzeitige Entlastung bei der Kfz-Steuer sollten deutsche Autofahrer verschont werden – so wie es Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) versprochen hatte. Ausländische Nutzer dagegen sollten den vollen Preis bezahlen.

Chronik des Scheiterns

Der damalige CSU-Verkehrsminister Alexander Dobrindt war es dann, der den Stein schon 2014 mit einem neuen Gesetz für eine „Infrastrukturabgabe“ ins Rollen brachte. Nachdem es im Juni 2015 in Kraft getreten war, meldete sich die EU-Kommission mit einem Vertragsverletzungsverfahren. Es sorgte dafür, dass der angepeilte Maut-Start noch einmal verschoben wurde. Die Bundesregierung und die EU-Kommission einigten sich nach einigem Ringen auf einen Kompromiss: Eine Auswahl von Kurzzeitvignetten in mehreren Preisstufen sollte die Diskriminierung verhindern; die EU-Kommission stellte das Vertragsverletzungsverfahren ein. Daraufhin begann Dobrindt im Juni 2017 mit der Ausschreibung für Firmen, die die Straßennutzungsgebühr einziehen und kontrollieren sollten.

Österreich war jedoch noch immer nicht überzeugt von den Plänen und zog mit Unterstützung der Niederlande vor den Europäischen Gerichtshof (EuGH). Das sorgte auch aus anderem Grund für Aufsehen: Nur selten verklagt ein EU-Mitgliedstaat einen anderen vor Gericht. Ein Jahr später schaffte Dobrindts Nachfolger im Amt des Bundesverkehrsministers, Andreas Scheuer, schließlich Fakten.

Einen Tag vor Silvester 2018 schloss er den Vertrag mit Autoticket, dem neben CTS Eventim auch das österreichische Mautunternehmen Kapsch TrafficCom angehörte. Es ist dieser überhastet wirkende Vertragsabschluss, der Scheuer später jede Menge Ärger bereiten sollte – obwohl es zunächst noch gut aussieht. Im Februar 2019 hat der zuständige Generalanwalt und damit ein wichtiger Berater des EuGH den Plänen noch seinen Segen erteilt. Anders als in vielen Fällen sonst folgten die Richter seiner Einschätzung jedoch nicht. Am 18. Juni 2019 fiel das folgenschwere Urteil. Die Europarichter hielten den deutschen Plan für unvereinbar mit europäischem Recht, weil er EU-Ausländer wegen ihrer Staatsangehörigkeit diskriminiere. Daraufhin kündigte Scheuer postwendend die Verträge und argumentierte, die Betreiber hätten ihre vertragliche Leistung nicht erfüllt – was offenkundig am Problem vorbeiging.

Cleverer Zug von Eventim

Das Vorgehen brachte Scheuer viel Kritik und einen parlamentarischen Untersuchungsausschuss ein, vor dem er sich mitten in der Corona-Zeit rechtfertigen musste. Wegen Ungereimtheiten in seiner Aussage begann die Berliner Staatsanwaltschaft später Ermittlungen wegen des Verdachts der uneidlichen Falschaussage. Scheuer bestreitet dies und beteuert, sich in der Sache nichts vorwerfen zu müssen.

Den Karren aus dem Dreck zu ziehen blieb ohnehin Scheuers Nachfolger Wis­sing überlassen. „Für mich ist unverständlich, wie es dazu kommen konnte, dass man in dieser Frage Verträge unterschrieben hat, bevor die gerichtlichen Entscheidungen vorgelegen haben“, kritisierte dieser noch am Mittwoch. Allerdings ist es ihm offenbar gelungen, die ursprünglich geforderte Schadensumme von 560 Millionen Euro erheblich zu drücken. Die Streitparteien und nicht zuletzt der Haushaltsausschuss des Bundestages haben dem Vergleichsvorschlag des Gerichts am Mittwoch schlussendlich zugestimmt.

Aus PR-Sicht ist die Ankündigung der Musiker-Förderung von Europas größtem Ticketing- und Veranstaltungskonzern ein cleverer Schachzug. Schließlich steht Eventim selbst immer mal wieder im Kreuzfeuer. Kritiker monieren etwa, dass der M-Dax-Konzern für Ticketverkäufe zu hohe Gebühren kassiere. Obendrein betreibt der Konzern mit der Waldbühne in Berlin und der Kölner Lanxess Arena zwei große Spielstätten in Deutschland und hält die Mehrheit an diversen großen Konzertveranstaltern. Der Wiener Mautsystemanbieter Kapsch dagegen kann das Geld auch anderweitig gut gebrauchen. Für ihn bedeutet der Geldregen die Ertragswende in der Bilanz. Nach Abzug diverser Kosten dürften Kapsch mindestens 80 Millionen Euro zufließen. Das Unternehmen hob den Ausblick auf das Geschäftsjahr 2023/24 umgehend an und sieht nun ein deutlich verbessertes operatives Ergebnis.