150 Millionen Dollar Strafe : Was die Deutsche Bank alles für Jeffrey Epstein erledigte

Peinlicher Vergleich für die Deutsche Bank: Für ihre Geschäftsbeziehungen mit dem inzwischen verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein und der in einen Geldwäscheskandal verwickelten Danske Bank muss die Bank eine Strafe von 150 Millionen Dollar (133 Millionen Euro) zahlen. Die Summe ist verglichen mit früheren Strafzahlungen der Bank überschaubar. Vor allem der Fall Epstein, der über Jahrzehnte minderjährige Frauen an zahlende Kundschaft vermittelt hat, wirft allerdings ein äußerst schlechtes Licht auf die internen Kontrollen der Bank und ihr mangelndes Wissen über ihre Kundschaft – zumindest zu jener Zeit.

Tim Kanning

Das New York State Department of Financial Services (DFS) wirft der Bank erhebliche Regelverstöße in Zusammenhang mit ihren Geschäftsbeziehungen zu Epstein vor und spricht von Hunderten von Transaktionen, welche von der Bank angesichts der bekannten Vorwürfe gegen Epstein hätten überprüft werden müssen. So habe die Bank Zahlungen an russische Models und andere Frauen mit osteuropäischen Namen durchgeführt, mit denen offensichtlich Schulgebühren, Hotelkosten und Mieten beglichen wurden.

Sewing nimmt Stellung

Zudem seien der Bank Zahlungen an Personen nicht aufgefallen, denen öffentlich vorgeworfen wurde, Epstein beim sexuellen Missbrauch junger Frauen unterstützt zu haben. Auch regelmäßige auffällige Barabhebungen von insgesamt 800.000 Dollar seien der Bank durchgegangen.

Besonders frappierend: Selbst als solche Geschäfte von einem Risikokomitee der Bank untersucht worden waren, seien die Ergebnisse teils gar nicht an die zuständigen Kundenbetreuer weitergeleitet oder schlicht falsch interpretiert worden. Auch im Umgang mit der Danske Bank Estonia und der Federal Bank of the Middle East wirft die Finanzaufsicht der Bank Fehlverhalten vor.

Wie ernst der Fall Epstein in der Bank selbst gesehen wird, zeigt, dass der Vorstandsvorsitzende Christian Sewing zu dem Vergleich in einem Brief an die Mitarbeiter Stellung nahm: „Es war ein schwerwiegender Fehler, dass wir ihn 2013 als Kunden aufgenommen haben – dazu hätte es nie kommen dürfen.“ Der Vergleich mit der DFS zeige, wie wachsam die Bank bei ihren Kontrollen sein müsse.

Immerhin: Die Behörde hebt in ihrer Mitteilung hervor, dass die Bank vorbildhaft mit ihr zusammengearbeitet habe. In der Vergangenheit hatten ihr die amerikanischen Aufseher oft eine unzureichende Kooperation vorgeworfen.