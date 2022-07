Abhängigkeit vom Gas : 15 Prozent weniger: Jetzt kommt die Energiesparpflicht

Aktualisiert am

Flure und Foyers sollen nicht mehr geheizt werden, private Pools auch nicht. Vor allem in Behörden sollen die Temperaturen fallen. Die Füllstände der Gasreserven werden genau geregelt. Eine „Wärmepolizei“ will Habeck aber nicht.

Die Zeit der Appelle ist vorbei: Die Bundesregierung will mit Gesetzesänderungen und Verordnungen den Gasverbrauch in Deutschland deutlich reduzieren. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Netzagenturpräsident Klaus Müller stellten am Donnerstag ein entsprechendes „Energiesicherungspaket“ vor.

Dieses sieht unter anderem vor, dass in öffentlichen Einrichtungen und Bürogebäuden Flure, Hallen, Foyers und Technikräume nicht mehr geheizt werden sollen, es sei denn, Sicherheitsgründe sprechen dagegen. Diese Regelung soll für eine Dauer von sechs Monaten gelten.

Zudem will die Politik mit Gewerkschaften und Arbeitgebern über mehr Homeoffice reden, damit weniger Büros geheizt werden müssen. Wie die Arbeitnehmer für die zusätzlichen Nebenkosten kompensiert werden sollen, ließ Habeck offen.

Wer ein Haus hat, bekommt Auflagen zum Verbrauch

Immobilieneigentümer sollen zu einem „Heizungscheck“ verpflichtet werden, auch der bislang empfohlene hydraulische Abgleich von Heizungsanlagen soll vorgeschrieben werden. Zudem soll es Hausbesitzern künftig rechtlich untersagt werden, Pools mit Gas zu beheizen. Hallenbäder sollen vom Heizverbot nicht betroffen sein.

„Wir müssen unsere Vorsorge für den Winter verstärken“, sagte Habeck. Bislang sei der Gasverbrauch in Deutschland temperaturbereinigt nur um 5 bis 7 Prozent gesunken. Dies reiche nicht aus. Von dem angekündigten Maßnahmenpaket erhofft sich das Ministerium, die von der EU-Kommission ausgegebene Zielmarke von 15 Prozent weniger Gasverbrauch zu erreichen.

Netzagenturpräsident Müller setzt das Einsparziel noch etwas höher an als Habeck: „Eine Zielmarke, um eine Gasmangellage zu vermeiden, ist insgesamt über Deutschland hinweg eine Einsparung von 20 Prozent“, sagte er. Es gehe nicht darum, eine „Wärmepolizei“ in Deutschland einzuführen und die Bürger zu drangsalieren, betonte Habeck.

Wie bekommt man Bürger dazu mitzumachen?

„Am Ende hängen die Einsparungen im privaten Bereich ganz wesentlich vom Mitmachen der Menschen ab“, sagte er. Habeck verwies auf die Kontaktbeschränkungen aus der Corona-Pandemie. Auch damals hätten sich die meisten Menschen an die Regeln gehalten.

Nach dem Ende der Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 floss am Donnerstag zwar wieder russisches Gas nach Deutschland, allerdings nur wie zuvor 40 Prozent des vereinbarten Niveaus. Aus Russland kamen Andeutungen, dass es auch wieder weniger werden könnte, wenn eine Turbine von Siemens Energy nicht wieder rechtzeitig eingebaut werden könne.

Habeck wies diese Darstellung zurück. „Man hat manchmal den Eindruck, Russland will sie gar nicht mehr zurücknehmen“, sagte er mit Blick auf die Turbine. Diese war zu Wartungszwecken in Kanada und traf Anfang der Woche in Deutschland ein. Wo sie sich jetzt befindet, ist nicht bekannt.

Bis November müssen Speicher zu 95 Prozent gefüllt sein

Eine weitere Neuregelung bezieht sich auf die Mindestfüllstände der Gasspeicher. Zum 1. September wird eine neue Stufe eingeführt, 75 Prozent müssen dann mindestens erreicht sein. Der Mindestfüllstand zum 1. Oktober wird von 80 auf 85 Prozent angehoben, der zum 1. November von 90 auf 95 Prozent.

Damit soll nach den Worten von Müller verhindert werden, dass die Unternehmen Gas aus den Speichern entnehmen, statt auf dem Weltmarkt zu hohen Preisen Ersatz für die fehlenden russischen Lieferungen zu beschaffen. „Es ist nicht die Zeit, jetzt auszuspeichern“, sagte Habeck. Zuletzt hatte der angeschlagene Energieversorger Uniper Gas aus seinen Speichern entnommen. Über ein Rettungspaket für Uniper, wahrscheinlich mit einem Einstieg des Bundes, wird aktuell noch verhandelt. Im Schnitt sind die Gasspeicher in Deutschland derzeit zu etwa 65 Prozent gefüllt.

Sowohl Habeck als auch Müller wiesen darauf hin, dass nicht nur der kommende Winter eine Herausforderung wird, sondern auch der darauf folgende. „Wir brauchen einen langen Atem“, sagte Habeck. Russland sei ein „unsicherer Kantonist“ in der Energieversorgung, verdrehe immer Tatsachen. Zum 1. Oktober soll nun auch die Braunkohlereserve aktiviert werden.

Kohle und Öl sollen privilegiert transportiert werden

Aktuell werden schon die Reserven der Steinkohlekraftwerke genutzt. Ein weiterer Bestandteil des vorgestellten Maßnahmenpakets: Zusammen mit dem Verkehrsministerium soll eine Verordnung entwickelt werden, die dem Transport von Kohle und Öl im Güterverkehr Priorität einräumen würde.

Eine andere Detailregelung betrifft das Verhältnis von Mietern und Vermietern: Klauseln in Mietverträgen, wonach die Mieter Wohnungen mit einer bestimmten Mindesttemperatur heizen müssen, sollen vorübergehend ausgesetzt werden. Dies dürfte auf Kritik von Wohnungsunternehmen stoßen. Diese hatten schon in den vergangenen Wochen gewarnt, in ungeheizten Räumen drohe Schimmel, und die Bausubstanz leide.

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bewertete die wiederangelaufenen Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 zurückhaltend. Dies könne höchstens zu vorläufiger Beruhigung beitragen, sagte die Vorsitzende Kerstin Andreae. „Auf eine dauerhafte und verlässliche Belieferung aus Russland werden wir nicht mehr bauen können.“ Die Stiftung Familienunternehmen warnte, dass im Fall einer Gasrationierung die größten Schäden in der Metallerzeugung und -bearbeitung, der Chemiebranche und der Papierindustrie drohten.