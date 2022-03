100 Tage Ampel-Koalition : Regieren im Krisenmodus

Als Christian Lindner (FDP) am Mittwoch den Bundeshaushalt vorstellte, da klang der Finanzminister fast schon philosophisch. Der Koalitionsvertrag, das sei Text gewesen. Aber jetzt gehe es darum, „Politik in Zahlen“ zu machen. „Wir haben uns selbst noch mal neu kennengelernt“, sagte Lindner mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen mit seinen Kabinettskollegen. Zu größeren Zerwürfnissen ist es offenbar nicht gekommen. Die Zahlen stehen.

100 Tage ist die Ampel-Koalition an diesem Donnerstag im Amt. Nach diesem Zeitraum wird in Berlin gewöhnlich abgerechnet: Was aus dem Koalitionsvertrag wurde schon umgesetzt, was nicht? Doch gewöhnlich ist in diesen Tagen wenig, mancher Plan der Koalitionäre wurde von der Realität schon eingeholt.

Anders als vor allem von den Grünen erhofft ist nicht das Aufhalten des Klimawandels das dominierende Thema. Die Corona-Pandemie nimmt weiter viel politische Energie in Anspruch, und mit dem Ukraine-Krieg und seinen wirtschaftlichen Folgen ist schon die nächste große Krise hinzugekommen.

Viele Wünsche der Ministerkollegen hat Lindner abgeschmettert

Der Bundesfinanzminister musste als Erstes etwas liefern, was er und seine Partei gerne vermieden hätten: einen Nachtragshaushalt für 2021, mit dem der Energie- und Klimafonds um 60 Milliarden Euro aufgestockt wird. Damit Robert Habeck (Grüne) als Minister für Wirtschaft und Klimaschutz künftig die Mittel zur Verfügung hat, die er für den Umbau der Wirtschaft verlangt. Eine ähnliche Operation der Vorgängerregierung hatten die Liberalen noch als grundgesetzwidrig kritisiert. Mit dem Kabinettsbeschluss zum Haushalt 2022 und zum Finanzplan bis einschließlich 2026 hat der FDP-Vorsitzende es zwar geschafft, die Neuverschuldung deutlich zu drücken, allerdings nur im Kernhaushalt und ohne den angekündigten kriegsbedingten Nachschlag.

Die Bundeswehr erhält zudem 100 Milliarden Euro extra – am üblichen Haushalt und der Schuldenbremse vorbei. Viele Wünsche der Ministerkollegen hat Lindner abgeschmettert. Projekte aus dem Koalitionsvertrag wie die Aktienrente, Kindergrundsicherung oder Super-Abschreibung sucht man in seinem Zahlenwerk vergebens, sie werden sich zumindest verzögern.

Von dem bisschen, das im Koalitionsvertrag zur Steuerpolitik steht, ist das ein oder andere schon auf den Weg gebracht oder vollzogen, etwa die erweiterte Verlustverrechnung und die Verlängerung der Homeoffice-Pauschale. Die Koalition legte wegen der gestiegenen Inflation noch nach, mit einer Anhebung von Grundfreibetrag, Arbeitnehmerpauschbetrag und Pendlerpauschale. Mit seiner Idee eines Tank-Rabatts hat der FDP-Chef die Koalitionspartner überrumpelt. Die fordern jetzt eine schnelle Umsetzung ihrer Lieblingsprojekte.

Die Klima- und Energiepolitik unter dem grünen Wirtschaftsminister Habeck wird durch den Ukraine-Krieg sowohl gebremst als auch beschleunigt. Der im Koalitionsvertrag angekündigte Bau neuer Gaskraftwerke als Übergangstechnik zur reinen Ökostromerzeugung ist nicht mehr prioritär, solange Deutschland unabhängiger von russischem Brennstoff werden will. Jetzt werden längere Laufzeiten für Kohle- und Kernkraftwerke geprüft. Die Gaspipeline Nord Stream 2 ist faktisch tot. Stattdessen sollen Flüssiggasterminals entstehen, von denen im Koalitionsvertrag noch keine Rede war. Für den LNG-Einlauf stehen 1,5 Milliarden Euro bereit. Künftig soll es neben nationalen Ölreserven auch solche für Gas und Kohle geben. Zugleich kommt die Abschaffung der EEG-Umlage früher als geplant, um die Bürger von den Energiepreisen zu entlasten. Die Oster- und Sommerpakete zum Ausbau der erneuerbaren Energien nehmen Gestalt an.

Zugleich sieht sich Habeck nach den 130 Milliarden Euro schweren Corona-Hilfsprogrammen unter Druck, der Wirtschaft auch wegen der hohen Energiepreise und der Folgen der Russland-Sanktionen zu helfen. Wieder soll es Kredite und Zuschüsse geben. Auch um die Zustimmung der Unternehmen zum harten Kurs gegenüber Russland zu behalten. Mit milliardenschweren Subventionen soll Deutschland in den Bereichen Mikrochips und Batteriezellen unabhängiger von Importen werden.