100 Tage Ampel-Koalition : Was hat die Regierung bis jetzt erreicht?

Als Christian Lindner (FDP) am Mittwoch den Bundeshaushalt vorstellte, da klang der Finanzminister fast schon philosophisch. Der Koalitionsvertrag, das sei Text gewesen. Aber jetzt gehe es darum, „Politik in Zahlen“ zu machen. „Wir haben uns selbst noch mal neu kennengelernt“, sagte Lindner mit Blick auf die Haushaltsverhandlungen mit seinen Kabinettskollegen. Zu größeren Zerwürfnissen ist es offenbar nicht gekommen. Die Zahlen stehen.

100 Tage ist die Ampel-Koalition an diesem Donnerstag im Amt. Nach diesem Zeitraum wird in Berlin gewöhnlich abgerechnet: Was aus dem Koalitionsvertrag wurde schon umgesetzt, was nicht? Doch gewöhnlich ist in diesen Tagen wenig, mancher Plan der Koalitionäre wurde von der Realität schon eingeholt.