Französischer Energiekonzern : 10 Milliarden Euro für EdF-Vollverstaatlichung

Die französische Regierung hat am Dienstag erklärt, wie sie den Energieriesen EdF wieder vollständig unter staatliche Kontrolle bringen will. Mit den Milliarden soll der Konzern ermächtigt werden, neue Kraftwerke zu bauen.

EdF beabsichtigt, mit staatlichem Kapital seinen Kraftwerkspark zu erneuern. Atomkraftwerke wie hier in Flamanville sind in die Jahre gekommen. Bild: AFP

Die französische Regierung hat am Dienstag erklärt, wie sie den Energieriesen Électricité de France (EdF) wieder vollständig unter staatliche Kontrolle bringen will. So soll den privaten Aktionären – sie halten derzeit 15,9 Prozent der Kapitalanteile, die übrigen 84,1 Prozent befinden sich schon in Staatshand – ein vereinfachtes öffentliches Kaufangebot unterbreitet werden. Ein Verstaatlichungsgesetz à la François Mitterrand, der als Präsident vor knapp 40 Jahren Dutzende Unternehmen verstaatlichte, ist nicht geplant.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

In Aussicht stellt die Regierung den privaten Anteilseignern, darunter Einzelaktionäre, institutionelle Investoren und Konzernmitarbeiter, 12 Euro je Aktie. Das wären 53 Prozent mehr im Vergleich zum Schlusskurs am 5. Juli, einen Tag bevor die Premierministerin die Vollverstaatlichung angekündigt hat, und läge ein knappes Drittel über dem durchschnittlichen Börsenkurs der vergangenen zwölf Monate. Vom Startkurs bei der Teilprivatisierung im Jahr 2005 wäre man jedoch weit entfernt. Damals gab es die EdF-Aktie für 32 Euro.

Das geplante Angebot sei fair, heißt es aus dem französischen Wirtschaftsministerium, und spiegele den fundamentalen Wert des Unternehmens wider. An der Börse war die EdF-Aktie am Dienstag gefragt. Ihr Kurs notierte knapp 15 Prozent im Plus und konvergierte in Richtung 12 Euro, nachdem der Handel mit dem Papier an den vergangenen vier Börsentagen ausgesetzt worden war.

Jetzt liegt der Ball im französischen Parlament

Die Kosten für die Übernahme der privat gehaltenen EdF-Aktien taxiert die französische Regierung auf 7,6 Milliarden Euro. Hinzu kommen 2,1 Milliarden Euro für den Erwerb der Mehrheit der am Markt befindlichen EdF-Wandelanleihen, also alles in allem 9,7 Milliarden Euro an Gesamtkosten. Der Ball liegt nun beim französischen Parlament, das die Haushaltsmittel freigeben muss, und bei der französischen Finanzmarktaufsicht, die das Kaufangebot prüfen muss.

Gibt es von beiden Seiten grünes Licht, soll die Vollverstaatlichung im September beginnen und im Oktober abgeschlossen werden. Danach soll das Unternehmen von der Börse genommen werden. Das Vorhaben genieße höchste Priorität, verlautet aus dem französischen Wirtschaftsministerium weiter.

Dort geht man nicht davon aus, dass die am Montag bekannt gewordenen Klagedrohungen von EdF-Belegschaftsaktionären den Zeitplan torpedieren. Auch mit einem Veto aus Brüssel rechnet man in Paris nicht. Die Vollverstaatlichung von EdF durch die EU-Kommission genehmigen zu lassen, hält man nicht für nötig.

Den im Jahr 1946 gegründeten Konzern mit seinen knapp 170.000 Mitarbeitern wieder voll unter staatliche Kontrolle zu bringen stärkt aus Sicht von Finanz- und Wirtschaftsminister Bruno Le Maire die „energiepolitische Unabhängigkeit Frankreichs“. EdF, das sich um Erzeugung, Transport und Vertrieb von Strom und Gas kümmert, erhalte so die notwendigen Mittel, um den angekündigten Bau neuer Kernreaktoren sowie den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Die Energieversorgung sei eine „Aufgabe von nationalem Interesse“.