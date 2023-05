Am Donnerstag wird Finanzminister Christian Lindner (FDP) vom fernen Japan aus bekannt geben, was Bund, Länder und Gemeinden an Steuereinnahmen bis zum Jahr 2028 erwarten dürfen. Zuletzt wurden für das nächste Jahr 993 Milliarden Euro prognostiziert, davon entfallen auf den Bund 390 Milliarden Euro. Nachdem die Bundesregierung die Aussichten für die deutsche Wirtschaft etwas heller einschätzt, könnte die Billion-Marke schon nächstes Jahr genommen werden.

Manfred Schäfers Wirtschaftskorrespondent in Berlin.

Das wurde zuletzt für 2025 vorhergesagt. Weil der Bundesfinanzminister zum Treffen mit seinen Amtskollegen aus der Gruppe der sieben wichtigsten Industrieländer Ende der Woche in Niigata sein wird, wird Lindner in der Heimat nur virtuell zu sehen sein – zur üblichen Zeit am Nachmittag (in Japan ist es dann 22 Uhr).