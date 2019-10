F.A.Z. exklusiv : Wie Schwarzgeld ins Land geschleust wird

Kriminell erworbene Gelder, die hierzulande „weiß“ gewaschen werden, stammen nach den Erkenntnissen deutscher Behörden häufig aus Russland oder Osteuropa sowie der Türkei und China. Die EU-Mitgliedstaaten Malta und Zypern gehören neben bekannten Steueroasen (Britischen Jungferninseln, Kaiman Inseln, Bermuda, Guernsey, Jersey und Isle of Man) ebenfalls zu den Ländern mit besonders hohem Gefahrenpotential. Das geht aus der ersten nationalen Risikoanalyse zur „Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung“ hervor, die der F.A.Z vorliegt.

Russische oder russischsprachige Gruppierungen gelten demnach als „eine substantielle und nachhaltige Bedrohung für deutsche (und europäische Sicherheits-) Interessen“. In dem Bericht heißt es: „So liegt ein Schwerpunkt der Geldwäscheaktivitäten der russischen organisierten Kriminalität in Westeuropa.“

Eine enge Verzahnung der russischen organisierten Kriminalität mit nachrichtendienstlichen Strukturen aus der Region erhöhe das Geldwäscherisiko zusätzlich. „Inkriminierte Gelder aus Russland wurden nach Erkenntnissen von deutschen Sicherheitsbehörden in der Vergangenheit auch über den Finanzplatz Frankfurt am Main gewaschen (beispielsweise mit Hilfe von Korrespondenzbankbeziehungen deutscher Banken).“ Sie würden sowohl nach London, in die Schweiz, auf Überseeinseln, nach Malta und Zypern als auch nach Frankfurt gesendet und dann in Deutschland investiert.

In Malta wird das Geldwäscherisiko wegen der Ausgestaltung des Finanzplatzes gesehen, was Intransparenz und Verschleierung ermöglichen könnte. Zudem sei das Land ein Schwerpunkt für das Glücksspiel. So werde von dort aus Online-Glücksspiel angeboten, das in Deutschland verboten sei. „Dadurch werden in Deutschland illegale Gewinne erwirtschaftet.“ Zudem führe Malta seit Jahren ein „Golden Visa“-Programm durch, mit dem die maltesische Staatsbürgerschaft gegen ein spezifisches Entgelt zu erwerben sei. Ähnlich wird Zypern eingestuft und die von dort ausgehenden Geldwäscherisiken für Deutschland.

Anonyme Geschäfte besonders attraktiv für Geldwäsche

Wie in der Analyse hervorgehoben wird, ist das Geldwäscherisiko immer besonders groß, wenn Geldgeschäfte anonym abgewickelt werden können, also mit Bargeld, verschachtelten Gesellschaftsformen und mit Kryptowährungen. Als heikel wird die Zusammenarbeit hiesiger Finanzinstitute mit lokalen Banken im Ausland gewertet. „Korrespondenzbanken werden häufig auch als Umweg genutzt, um Zahlungen in Offshore-Gebiete zu verschleiern.“

Als hoch wird auch das Risiko gesehen, das mit Dienstleistern verbunden ist, die Zahlungen in der Regel in bar und häufig außerhalb einer bestehenden Geschäftsbeziehung entgegennehmen. Bei der Terrorismusfinanzierung wird dem sogenannten Hawala-Banking, das in Deutschland verboten ist, eine hervorgehobene Bedeutung zugeschrieben.

Deutschland ist nach den Regeln der Financial Action Task Force (FATF) sowie der jüngsten EU-Geldwäscherichtlinie nunmehr verpflichtet, regelmäßig eine derartige Risikoanalyse vorzulegen. Mit ihrer Hilfe sollen die Problembereiche bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung identifiziert werden. Einige der aufgelisteten Schwachstellen werden schon angegangen. Ende Juli hat das Bundesfinanzministerium dazu einen Gesetzentwurf vorgelegt. So soll der Schwellenwert, ab dem beispielsweise Goldhändler genauer hinschauen müssen, von 10.000 Euro auf 2000 Euro sinken.

Mehr zum Thema 1/

Auch wird die Pflicht freier Berufe zur Abgabe von Verdachtsmeldungen bei Immobilientransaktionen verschärft. Dahinter steht die Erkenntnis, dass die Zuordnung kriminell erworbenen Vermögens nur schwer möglich ist, wenn der wirtschaftlich Berechtigte und der formale Eigentümer an einer Immobilie auseinanderfallen. Besonders verschachtelte Konstrukte und Firmengeflechte gelten dafür als anfällig, aber auch Konstellationen, in denen Grundstücke für eine andere Person gehalten werden. Faktisch gehe daher im Immobiliensektor ein besonderes Geldwäscherisiko von der Anonymität aus.

Nach Auskunft der an der Risikoanalyse beteiligten Polizeibehörden werden Versteigerungen oft zum Erwerb von Immobilien oder hochwertigen Gütern durch mutmaßliche Kriminelle genutzt. Diese Erkenntnisse nimmt die Bundesregierung nach eigenem Bekunden „sehr ernst“. Man werde daher künftig Versteigerungen durch die öffentliche Hand geldwäscherechtlichen Pflichten unterwerfen.

Das Ausmaß der Geldwäsche ist wegen der Dunkelziffer nicht belastbar abzuschätzen, wie in dem Bericht hervorgehoben wird. Verwiesen wird jedoch auf ein früheres Gutachten im Auftrag des Bundesfinanzministeriums, das auf eine Größenordnung von 100 Milliarden Euro im Jahr kam.