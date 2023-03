An der Börse trommeln viele nun zum Einstieg in europäische Aktien. Nicht zum ersten Mal. Es kann sich nun aber lohnen, verstärkt auf Europa zu setzen.

Schlägt Europa jetzt Amerika? Blick auf die Wall Street in New York. Bild: AFP

Es gibt eine Erzählung an den Finanzmärkten, die sich mit schöner Regelmäßigkeit wiederholt. Meist alle ein, zwei Jahre, manchmal auch in kürzeren Abständen. Dann heißt es bezeichnenderweise zumeist von europäischen Fondsmanagern, dass nun die Zeit sei für hiesige Aktien. Der Subtext, der dabei immer mitschwingt, lautet: Amerikanische Aktien, die so viele Jahre das Börsengeschehen beherrscht haben, könnten nun an Dominanz verlieren. Auch jetzt ist diese Erzählung wieder zu hören.

Doch so oft die Wende auch schon von interessierter Seite ausgerufen wurde, so selten kam es dazu. Natürlich gab es in der Börsengeschichte immer mal wieder Phasen, in denen sich die Aktienkurse von Firmen aus Deutschland, Frankreich oder Großbritannien zeitweise besser entwickelten als ihre amerikanischen Pendants. Oft war dies in Momenten der konjunkturellen Erholung der Fall, in denen insbesondere der deutsche Dax überproportional profitierte, weil Deutschlands Konzerne stark von der Entwicklung der Weltwirtschaft abhängen.