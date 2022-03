Moonfare oder Yokoy : Wie ein Netzwerk mehr Geld in Start-ups lenken will

Wie ein Netzwerk mehr Geld in Start-ups lenken will

Nach einem Rekordjahr für Start-up-Finanzierungsrunden setzen Risikokapitalgeber ihre Einkaufstour 2022 fort. Insgesamt 17,4 Milliarden Euro sammelten deutsche Start-ups im vergangenen Jahr bei Investoren ein. Deutschland und Europa ziehen dieser Tage wesentlich mehr Geld und Aufmerksamkeit auf sich, als das noch vor einigen Jahren der Fall war. Am Dienstag gaben gleich zwei Fintechs aus dem deutschsprachigen Raum größere Finanzierungsrunden bekannt.

Gregor Brunner Redakteur in der Wirtschaft.

Das Fintech Moonfare gab eine Finanzierungsrunde über 35 Millionen Dollar bekannt. Der Londoner Risikokapitalfonds Vitruvian Partners investiert in das Fintech, welches wiederum individuellen Anlegern Investitionen in Privatunternehmen ermöglicht. Die Finanzierung schließt sich an eine Serie-C-Runde an, in der Moonfare bereits 125 Millionen Dollar einsammeln konnte. Das Geld soll unter anderem in den Markteintritt in Amerika fließen.

Ebenso vermeldete in Zürich das Ausgabenmanagement-Fintech Yokoy eine Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 80 Millionen Dollar. Die gesamten insgesamt eingesammelten Gelder belaufen sich damit auf 107 Millionen Dollar. Angeführt wurde die Runde von amerikanischen Risikokapital-Größe Sequoia Capital, die schon Gründer wie Steve Jobs von Apple und Larry Page von Google unterstützt hat.

Matthew Miller, Partner bei Sequoia, erklärt im Gespräch mit der F.A.Z., warum nun mehr Geld in europäische Start-ups fließt: „In Europa gab es schon immer einen großen Reichtum an Talenten und eine große Bereitschaft, mit Risikokapitalgebern zusammenzuarbeiten. Diese Talente gehen nun zunehmend in Start-ups. Covid-19 war auch ein Katalysator dafür, dass immer mehr erstaunliche Unternehmen in kleineren Städten und verschiedenen Regionen außerhalb der regulären Tech-Hubs entstehen.“

Schnelles und stabiles Wachstum

Ebendieser Aspekt beeindruckte Miller und Sequoia an Yokoy. Das Fintech vermochte es, innerhalb seiner zweijährigen Existenz einen Stamm von 150 Mitarbeitern in sechs verschiedenen Ländern aufzubauen und über 500 Geschäftskunden für sich zu gewinnen. Schnelles und gleichzeitig solides Wachstum seien für eine Investitionsentscheidung ein entscheidendes Kriterium, sagt Miller.

Der Markt für das Ausgabenmanagement hat Yokoy zufolge eine Größe von 200 Milliarden Dollar erreicht. Mitgründer und Chef von Yokoy, Philippe Sahli, denkt, sein Unternehmen kann im Gegensatz zu den zahlreichen Wettbewerbern durch künstliche Intelligenz einen Mehrwert bieten. Während im klassischen Ausgabenmanagement Rechnungen und Belege durch viel zu viele Hände gingen, versucht Yokoy, die Belege nur denjenigen vorzulegen, die sie verwalten oder Entscheidungen darüber treffen müssen. Die Kosten für die Bearbeitung eines Belegs ließen sich so um 90 Prozent senken. „Außerdem denken die meisten Unternehmen in Silos, was Ausgabenmanagement betrifft. Sie implementieren eine Lösung für Rechnungen, eine Kartenlösung und so weiter. Yokoy bietet alles aus einer Hand an.“

Robert Lacher vom Berliner Risikokapitalgeber Visionaries Club, der ebenso in Yokoy investiert hat, beschreibt, wie sich die Kultur für Anschubfinanzierungen in Europa ändert: „Europa ist als Markt unglaublich zersplittert. Amerikanischen Fonds fällt es daher schwer, hier Zugang zu finden.“ Amerikanische Risikofonds wählen deswegen oft den Weg über europäische Fonds, die lokal bereits gut vernetzt sind, um ihre Investitionen abzuwägen.

Tradiertes Wissen für Start-ups

Die Expertise des Visionaries Club, der sich aus Start-up-Gründern und Familienunternehmen zusammensetzt, verteilt sich über ganz Europa. Mitglieder sind in Europa bestens vernetzt, wie unter anderem die Gründer des Reiseunternehmens Flixbus und ein Erbe des Elektrogeräteherstellers Miele. Amerikanische Fonds sowie die Start-ups, in die der Visionaries Club investiert, könnten diese Netzwerke nutzen, um die verschiedenen Märkte in Europa zu erschließen und zu skalieren, so Lacher.

Gerade Start-up-Unternehmer profitieren vom Wissen anderer, die bereits alle Phasen einer Unternehmensgründung durchgemacht haben. So sind Gründer täglich mit Entscheidungen und Komplexität konfrontiert, da sie von Grund auf mit einem oft noch nicht existierende Unternehmen, ein noch nicht existierendes Produkt in einen noch nicht existierenden Markt einführen müssen – die Erfahrung von anderen Gründern könne hier sehr helfen, Wege abzukürzen, sagt Lacher. Zwar müsse sich noch viel weiterentwickeln, so Lacher weiter, aber die Umgebung wird freundlicher. Miller ist zuversichtlich, dass Sequoia seine Präsenz mit zusätzlichem Personal in Europa stärken wird.