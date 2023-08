Es ist ein Fall, wie er in Deutschland ständig passiert: Die erwachsenen Kinder sind schon lange ausgezogen. Dann ist leider auch noch der Ehepartner gestorben. Im großen Haus, das einst eine ganze Familie beherbergte, lebt nun nur noch die Witwe.

Es fühlt sich nun einsam an, wenn so viele Räume im Haus unbenutzt leer stehen. Und teuer ist das Ganze auch noch, denn der Unterhalt einer großen Immobilie kostet stetig Geld. Die Witwe würde daher gerne in eine kleinere Wohnung ziehen, am besten in der Stadt, wo ihre Kinder leben und wo es eine bessere Versorgung mit Ärzten, Kultur und anderer wichtiger Infrastruktur gibt als im Umland, wo sie bisher lebte.

Ein solcher Umzug würde nicht nur ihr guttun, sondern auch der Gesellschaft. Ein großes Haus würde frei für eine neue Familie, die dringend Wohnraum sucht. Vier oder fünf Köpfe statt einem wohnen dann dort – der knappe Wohnraum würde besser genutzt.

Steuerfrei nur, wenn die Witwe noch zehn Jahre im Haus bleibt

Doch der Staat tut einiges dafür, dass der Dame der Auszug und Verkauf des Hauses schwerfallen oder dass beides sogar verhindert wird. Der Haupthinderungsgrund ist das Steuerrecht. Denn eine gut gemeinte Regelung in der Erbschaftsteuer wird zum Problem.

Verstirbt der Ehepartner und vererbt das Familienheim seiner überlebenden Partnerin, dann muss sie keine Erbschaftsteuer darauf bezahlen – anders als zum Beispiel auf das geerbte Wertpapierdepot des Verstorbenen, das sie versteuern muss. Die Regelung soll verhindern, dass die Witwe das Haus verkaufen muss, weil sie sich die Erbschaftsteuer nicht leisten kann. So weit, so gut.

Die Steuerverschonung hat aber einen Haken. Sie wird nur gewährt, wenn die oder der Überlebende noch weitere zehn Jahre im Familienheim wohnen bleibt (Ausnahme: Sie muss ins Pflegeheim). Und genau diese lange Frist hindert die Witwe, nach dem Tod ihres Partners auszuziehen. Würde sie das tun, müsste sie Erbschaftsteuer zahlen. Zwar hat sie einen Freibetrag, der bei der Erbschaftsteuer 500.000 Euro beträgt.

Hinzu kommt außerdem noch der sogenannte „besondere Versorgungsfreibetrag“ in Höhe von 256.000 Euro (der allerdings um steuerfreie Versorgungsbezüge wie etwa die Hinterbliebenenrente gekürzt wird). Das geerbte Vermögen unterliegt also nur insoweit der Steuer, als es diese Freibeträge übersteigt. Die sind allerdings in den teuren Großstädten schon für durchschnittliche Häuser schnell überschritten. Und dann wird es teuer: Wer nach Abzug der Freibeträge und anrechenbarer „Erbfallkosten“ zum Beispiel noch 300.000 Euro versteuern muss, zahlt als Ehepartner 11 Prozent, also 33.000 Euro.

Es fehlen 700.000 Wohnungen

Dass das Problem gerade in den gefragten Ballungsräumen auftritt, wo Immobilien in den vergangenen zehn Jahren besonders teuer geworden sind, ist bitter. Denn gerade hier ist die Wohnungsnot am größten und eine effiziente Nutzung des Wohnraums daher sehr wichtig. Das renommierte Pestel-Institut hat in einer Studie in diesem Jahr 700.000 fehlende Wohnungen in Deutschland errechnet.

Grund ist eine hohe Zuwanderung aus der Ukraine, aber auch aus klassischen Flüchtlingsländern wie Afghanistan, Syrien oder Afrika. Etwa 30 Prozent der Flüchtlinge wollen langfristig in Deutschland bleiben. Und selbst wenn in einer Stadt die Einwohnerzahl nicht steigt, wächst trotzdem die Zahl der Haushalte, weil mehr Menschen allein oder getrennt leben. Hinzu kommt nach Ansicht des Instituts, dass zehn Prozent aller Wohnungen abgerissen werden müssen, weil sie nicht sanierungsfähig seien oder das zu teuer ist. Bis zum Jahr 2045 müssten daher jährlich 350.000 bis 400.000 Wohnungen gebaut werden.

2022 waren es nur knapp 300.000, und die Prognosen für dieses und das nächste Jahr sehen noch pessimistischer aus. Die hohen Baukreditzinsen und die stark gestiegenen Baupreise machen Neubauten so teuer, dass die Mieten so hoch werden müssen, dass sie immer weniger Menschen zahlen können. Das Pestel-Institut schätzt, dass Neubauten derzeit für mindestens 16,50 Euro kalt je Quadratmeter vermietet werden müssten, um wirtschaftlich zu sein. Daher dürfte künftig noch weniger neu gebaut werden.