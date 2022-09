Trauer um Königin Elisabeth II : „Vorbild und Inspiration für Millionen“

Königin Elisabeth II. ist am Donnerstag im schottischen Balmoral gestorben. Sie wurde 96 Jahre alt und saß 70 Jahre auf dem Thron – länger als jeder andere Monarch in der britischen Geschichte. Mitarbeiter des Buckingham-Palasts brachten am Abend die offizielle Mitteilung vom Tod der Königin am Tor des Palasts an.

Vor der offiziellen Residenz der Königin in London hatten sich bereits vor der Bekanntgabe Hunderte Menschen versammelt, nachdem der Buckingham Palast am späten Vormittag mitgeteilt hatte, dass sich die Ärzte „Sorgen um die Gesundheit“ der Monarchin machten. Viele der Versammelten stimmten die Nationalhymne an und brachen in Tränen aus, als die Flagge auf halbmast gesetzt wurde.

Der neue britische König heißt Charles III. Das bestätigte der Palast in London am Donnerstag offiziell, nachdem ihn bereits die britische Premierministerin Liz Truss so genannt hatte. König Charles III. zeigte sich schwer erschüttert über den Tod seiner Mutter. „Wir sind in tiefer Trauer um einen geschätzten Souverän und eine vielgeliebte Mutter“, sagte er. „Ich weiß, dass ihr Verlust das ganze Land schwer bewegt.“ Das gelte auch in den Gebieten ihrer Herrschaft und des Commonwealths – und für Menschen auf der ganzen Welt. Der König will am Freitag mit seiner Frau, Königin Camilla, nach London zurückkehren.

Truss: Gott schütze den König

Truss, die erst am Dienstag von Elisabeth II. den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erhalten hatte, würdigte die verstorbene Königin und sagte: „Wir läuten eine neue Ära in der grandiosen Geschichte unseres großartigen Landes ein, genau wie Ihre Majestät es sich gewünscht hätte, indem wir die Worte sagen: Gott schütze den König“ (God save the King).

Die Königin sei der Fels gewesen, „auf dem das moderne Großbritannien errichtet wurde“, äußerte Truss. Großbritannien sei „unter ihrer Herrschaft gewachsen und aufgeblüht“, sie habe den Britinnen und Briten „durch dick und dünn hindurch die Stabilität und die Kraft gegeben, die wir brauchten“.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kondolierte dem britischen Königshaus. Elisabeth II sei „eine Frau, die ein Jahrhundert geprägt hat, im Vereinigten Königreich und darüber hinaus weltweit. Sie hat Zeitgeschichte erlebt und Zeitgeschichte geschrieben“, schrieb er an das Königshaus. „Ihre Majestät genoss auf der ganzen Welt höchstes Ansehen und Respekt. Bei uns hier in Deutschland wurde sie bewundert und verehrt.“

Der Tod der Königin sei „ein tiefer Einschnitt, das Ende einer Epoche“, schrieb das deutsche Staatsoberhaupt. „Wie der furchtbare Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine uns schonungslos vor Augen geführt hat, sind Frieden und Freiheit in Europa keine Selbstverständlichkeit.“ Elisabeth II. habe aber auch erlebt, „dass Krieg in Europa überwunden werden kann. Und sie hat selbst dazu beigetragen, die Wunden des Krieges zu heilen“, so Steinmeier. Der Staatsbesuch der Queen 1965 in Deutschland sei eines der wichtigsten Symbole für die nach dem Krieg entstandene britisch-deutsche Freundschaft gewesen.

Bundeskanzler Olaf Scholz würdigte Elisabeth II. als „Vorbild und Inspiration für Millionen, auch hier in Deutschland“. Wie Steinmeier hob auch Scholz vor allem den Einsatz der Queen „für die deutsch-britische Aussöhnung nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges“ hervor. Dieser bleibe unvergessen. „Sie wird fehlen, nicht zuletzt ihr wundervoller Humor“, schrieb Scholz. Der Bundestag unterbrach seine Debatte am Donnerstagabend, um in einer Gedenkminute die verstorbene britische Königin zu würdigen.