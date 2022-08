Weltrekord auf Missouri River : Elf Stunden unterwegs mit dem Kürbisboot

Die „Big Berta“, ein etwa 385 Kilogramm schwerer Kürbis, hat ihren Züchter auf dem Missouri River im amerikanischen Bundesstaat Nebraska mehr als 60 Kilometer weit getragen. Duane Hansen stellte am Samstag einen neuen Weltrekord auf, als er in dem ausgehöhlten Kürbis nach etwa elf Stunden in Nebraska City an Land ging.

„Ich musste mich jede Sekunde lang voll konzentrieren, jede Sekunde“, sagte Hansen dem Sender News Channel Nebraska. Immer wieder hatten die Wellen vorbeifahrender Boote „Berta“ aus der Bahn gebracht und voll Wasser laufen lassen.

Die Idee, in einem Kürbis den Missouri hinunter zu paddeln, war Hansen vor mehr als zehn Jahren gekommen. Bei einem Seminar für Kürbisanbau traf er damals in Oregon eine Farmerin, die es in einer der ausgehöhlten Früchte in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft hatte.

Als sie bestätigte, dass Hansen während eines Rekordversuchs laut den Vorgaben auch auf kaltes Bier nicht verzichten müsse, säte Hansen eine besonders großwüchsige Art aus und wartete. „Berta“, wie der Farmer den Kürbis nannte, wuchs derweil auf die Größe eines Motorrades.

Die ausgehöhlte Frucht, die Hansen am Wochenende bei Bellevue ins Wasser ließ, hatte einen Umfang von mehr als 370 Zentimetern – und bot Platz für Hansen, Paddel, Kühlbox und Getränkehalter. Nach etwa 40 Kilometern hatte Hansen den Rekord eingestellt, wollte es aber unbedingt weitere 20 Kilometer bis nach Nebraska City schaffen – aus Anlass seines 60. Geburtstags, den er am Samstag feierte.