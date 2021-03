I

m Haus des Geldes brennt das Licht oft bis spätabends. Christine Lagarde scheint lange zu arbeiten. Aus dem Monolith der Europäischen Zentralbank blickt sie auf das Mainufer. Aus den Neubauwohnungen im Ostend tun es ihr die Wohlhabenden Frankfurts nach. Unter der nächsten Mainbrücke am Fluss, wenige hundert Meter von der EZB, liegen die Menschen, die weder Geld noch Haus haben. Die Kältewelle Anfang Februar hat sie kurzfristig vertrieben. Seit Ende Februar sind die Schlafsäcke wieder da.

Die Obdachlosen hier zählen zu den etwa 680.000 Menschen in Deutschland ohne Wohnung – das zumindest ist die aktuellste Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe (BAGW) aus dem Jahr 2018. Dabei werden laut des Vereins, der von Sozialverbänden getragen wird, alle Menschen erfasst, die innerhalb des Jahres von Wohnungslosigkeit betroffen waren. Dazu zählen neben allen Menschen auf der Straße auch solche, die in Heimen, Frauenhäusern oder Asylunterkünften untergekommen sind. Zudem alle, die als Selbstzahler in Billigpensionen leben – letztlich also alle Menschen ohne Mietvertrag oder Eigentumswohnung. Nimmt man dagegen einen Stichtag und zählt an diesem alle Wohnungslosen, ist der Wert geringer: Die BAGW kommt auf 542.000, eine andere Erhebung in den Kommunen kam 2018 auf 337.000 Menschen.

Offizielle Zahlen zu Wohnungs- und Obdachlosen gibt es in Deutschland – wie auch in anderen europäischen Ländern – kaum. Vom Jahr 2022 an ist eine Erhebung des Statistischen Bundesamtes geplant. In Belgien, Griechenland und Rumänien gibt es der Europäischen Dachinitiative Feantsa zufolge gar keine nationalen Zahlen. Dass Daten und ihre Erhebung politisch umkämpft sind, gibt es nicht erst seit der Pandemie.