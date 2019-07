Aktualisiert am

Wegen Johnson : Britischer Justizminister kündigt Rücktritt an

Sollte Boris Johnson Premierminister werden, will David Gauke sein Amt abgeben. Er könne nicht einen No-Deal-Brexit unterstützen, der seiner Meinung nach eine nationale „Demütigung“ bedeute.

Der britische Justizminister David Gauke hat seinen Rücktritt für kommenden Mittwoch angekündigt, sollte Boris Johnson zum Premierminister gewählt werden. Er könne nicht unter Johnson dienen, sagte Gauke der „Sunday Times“. Ein No-Deal-Brexit, wie ihn Johnson verfolge, werde eine nationale „Demütigung“ bedeuten.

Gauke will sein Rücktrittsschreiben an die noch amtierende Premierministerin Theresa May übergeben, unter der er seit 2016 als Arbeitsminister gedient hatte, bevor er 2018 das Justizministerium übernahm. Vorher arbeitete der 47-Jährige als Staatssekretär im Finanzministerium.

Johnson ringt mit Außenminister Jeremy Hunt um die Nachfolge von Theresa May als Chef der Konservativen und damit um den Regierungschefposten. Johnson gilt als klarer Favorit. Der Sieger soll am Dienstag bekanntgegeben werden. Der Brexit-Hardliner Johnson hat versprochen, Großbritannien bis zum 31. Oktober aus der EU zu führen – ob mit oder ohne Austrittsvertrag.

Weitere Abgeordnete erwägen Parteiaustritt

„Wenn Boris seine mehrfache Ankündigung wahrmacht und einen Loyalitätstest durchführt, nach dem nur diejenigen im Kabinett bleiben können, die einen No Deal unterstützen, bin ich nicht bereit das zu unterschreiben", sagte Gauke.

Die „Sunday Times“ berichtete auch, dass sechs konservative Abgeordnete erwägen, zu den Liberalen Demokraten zu wechseln, wenn Johnson bei der Abstimmung siegen sollte. In diesem Fall hätte dieser keine Mehrheit mehr im britischen Unterhaus.