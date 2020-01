Frankfurter Allgemeine Zeitung : Wechsel im Herausgebergremium

Wechsel im Herausgebergremium der F.A.Z.: Werner D’Inka geht am 31. März in den Ruhestand. Carsten Knop wird vom 1. April an neuer Herausgeber.

In den Kreis der Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung tritt am 1. April Carsten Knop ein. Er ist seit 1996 Redakteur dieser Zeitung. Nach Stationen als Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf, in New York und in San Francisco wurde er nach Rückkehr in die Zentralredaktion verantwortlicher Redakteur für Unternehmens- und später für Wirtschaftsberichterstattung. Seit 2018 ist er Chefredakteur für die digitalen Produkte. Werner D’Inka, der 1980 zur Zeitung kam und seit 1. März 2005 dem Herausgebergremium angehört, geht Ende März in den Ruhestand.