Nachbarschaft : Was beim Grillen erlaubt ist

Der Grillspaß geht wieder los. Doch die Gerichte setzen dem Vergnügen enge Grenzen. Was darf man und was nicht?

Wenn die Temperaturen steigen, weht durch die Straßen immer häufiger der Geruch von brutzelnden Würstchen und Gemüsespießen. Das weckt bei vielen die Lust auf eine eigene Grillfeier gemeinsam mit Freunden oder der Familie. Doch nicht jeder Nachbar teilt die Freuden der anderen, so mancher ärgert sich etwa über den Qualm, den der Grill verursacht. Und häufig folgen Beschwerden. Leidenschaftliche Grillmeister müssen wissen: Ein deutschlandweites Gesetz fürs Grillen gibt es nicht. Aber viele Menschen haben ihren Streit vor Gericht ausgetragen. Aus all diesen Einzelfällen lässt sich ableiten, was zu beachten ist.

Sarah Huemer Redakteurin im Ressort „Wert“ der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Folgen Ich folge

Grundsätzlich darf natürlich jeder auf seiner Terrasse oder dem Balkon weitestgehend machen, was er will. Die Tücken aber stecken im Detail. Wer zur Miete wohnt, könnte in seinem Vertrag eine Klausel finden, die das Grillen untersagt. Missachtet der Mieter das, kann ihm der Vermieter sogar fristlos kündigen. Nachträglich darf der Eigentümer ein solches Verbot aber nicht einführen.