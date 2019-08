Vor Wahlen in Ostdeutschland : Der Osten wird grüner

Wahlen sind auch nicht mehr das, was sie früher einmal waren: Dramatische Verschiebungen hat es zwar immer schon gegeben, nur deuteten die sich früher meistens schon im Vorhinein an. Der Wahlabend selbst bestätigte dann oft nur die vorangegangenen Analysen. Bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am kommenden Sonntag und sieben Wochen später auch in Thüringen dagegen ist vieles noch offen. Nur zwei Gewinner zeichnen sich jetzt schon ab: die AfD und die Grünen. Die AfD kommt in den Vorwahlumfragen auf zweistellige Gewinne, in Brandenburg könnte sie sogar stärkste Kraft werden. Die Grünen werden aller Voraussicht nach ihre Wahlergebnisse in allen drei Bundesländern verdoppeln.

Gegensätzlicher könnten die beiden Profiteure der politischen Stimmungslage nicht sein. Deshalb lohnt es sich zu fragen, was das über den Zustand der drei ostdeutschen Bundesländer aussagt. Viel ist schon darüber geschrieben worden, wie der „Ossi tickt“, wie abgehängt und rückständig weite Teile der neuen Bundesländer noch – oder schon wieder – sind. Wer sich jedoch unter Politikern, Wahlforschern, Politologen und Ökonomen umhört, kommt zu zwei Schlüssen, die nur auf den ersten Blick widersprüchlich erscheinen. Der erste Befund lautet: Dem Osten Deutschlands geht es wirtschaftlich besser, als viele meinen. Diese gute Nachricht hat allerdings eine negative Kehrseite: Die Lebensverhältnisse driften immer weiter auseinander.

Wer sind die Grünen-Wähler?

Dazu sollte man sich nicht nur mit der AfD auseinandersetzen, interessanter sind in dieser Konstellation die Grünen. Sie erleben zurzeit zwar überall in Deutschland einen Aufschwung, und im Westen, vor allen Dingen in den Großstädten, fällt er noch wesentlich deutlicher aus als im Osten. Aber auch dort legen sie zu, und das ist eine Überraschung – vor allem gemessen daran, wie schwer es die Grünen in den vergangenen Jahren in dieser Region hatten. Deshalb stellt sich die Frage: Wer sind die Leute, die sich im Osten Deutschlands für die 1980 von Atomkraftgegnern und Anhängern der Friedensbewegung gegründete Partei entscheiden, die schon ihrer Geschichte wegen zutiefst im Westen des Landes verankert ist?

Eins ist sicher: Es sind, anders als im Westen, nicht diejenigen, die schon als Kinder in den achtziger Jahren mit ihren Eltern auf die großen Demos gegangen sind. Die tauchen sonst immer in den Fokusgruppen auf, mit denen sich die Grünen auseinandersetzen. Diese Klientel fehlt im Osten naturgemäß. Und die oft bemühte „Latte-macchiato-Fraktion“ aus den hippen Großstadtvierteln ist eher eine Überzeichnung als die akkurate Abbildung des klassischen Grünen-Wählers – selbst im Westen der Republik.

An und für sich wäre es durchaus möglich, dass die Grünen im Westen und im Osten ganz verschiedene Arten von Wählern anziehen. Doch Politiker und Wahlforscher sind sich einig: An den Grünen zeigt sich nach ihrer Ansicht, dass Ost- und Westdeutschland zumindest in einigen Aspekten nicht mehr so viel trennt, wie 30 Jahre nach dem Mauerfall 1989 häufig beklagt wird. „Zwischen den Grünen-Wählern in Ost- und Westdeutschland gibt es ganz klar mehr Gemeinsamkeiten als Unterschiede“, sagt etwa Nico Siegel, der Geschäftsführer des Wahlforschungsinstituts Infratest dimap. „Die beiden Gruppen haben in mehrerer Hinsicht einen sehr ähnlichen Hintergrund.“ Denn gemeinsam ist dieser Wählerklientel in Ost und West vor allem eins: ihre Priorität für den Klimaschutz.

Ost-Eingliederung in eine westliche Partei

Daran durfte man seine Zweifel haben, weil der Umweltschutz nach der bewegten Anti-AKW-Zeit lange Zeit niemanden mehr so recht interessiert hat, schon gar nicht im Osten des Landes. Anfang der neunziger Jahre war das noch anders, als die unterirdischen Zustände in Städten wie Bitterfeld die Gemüter bewegten, doch mit der zunehmenden Deindustrialisierung erledigte sich dieses Problem. So beschreibt es Everhard Holtmann, Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung an der Universität Halle-Wittenberg. Dann kamen die Grünen auf Bundesebene auch noch in Regierungsverantwortung, und spätestens nach der Hartz-IV-Gesetzgebung war im Osten der Ofen völlig aus. Das war der Tiefpunkt der Grünen in Ostdeutschland, bei Landtagswahlen erreichten sie nur noch den Status einer Splitterpartei.