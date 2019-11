F.A.Z.-Sprinter : Rettet von der Leyen Europas Klima?

In Straßburg stellt Ursula von der Leyen ihre EU-Kommission zur Abstimmung. Die Kanzlerin erklärt in Berlin, was ihr wichtig ist. Und ein früherer Meister-Einbrecher lobt die Kollegen aus Dresden. Alles was wichtig ist, im F.A.Z.-Sprinter.

Wie fällt ihr erster großer Aufschlag in der künftigen Rolle als Europas Chefpolitikerin aus? Die am 16. Juli nur knapp gewählte designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird an diesem Mittwochvormittag nach einer programmatischen Rede im Europaparlament in Straßburg den 751 Abgeordneten ihr Team von 27 EU-Kommissaren zur Bestätigung vorlegen. Geht alles wie erwartet glatt, kann die ehemalige deutsche Multifunktionsministerin (Familie, Arbeit und Verteidigung) und gewesene CDU-Vizevorsitzende am 1. Dezember mit einem Monat Verspätung endlich ihre Arbeit auf dem neuen Posten aufnehmen. Einen ersten gewichtigen Punkt in ihrer Agenda könnte von der Leyen in der Klimapolitik setzen. Wie mein Brüsseler Kollege Hendrik Kafsack vorab schreibt, könnte einem internen Papier der EU-Kommission zufolge bis zum Jahr 2030 mehr als die Hälfte des EU-Haushalts in den Klimaschutz fließen. Drei Billionen Euro zusätzlich für den Klimaschutz und die Reduzierung des CO2-Ausstosses sollen dafür von der EU aufgebracht werden.

Parallel zu ihrer engen Vertrauten wird auch die Kanzlerin in Berlin die europapolitischen Baustellen und internationalen Krisenherde in der Generaldebatte zum Bundeshaushalt 2020 im Blick haben. Neben dem Dauerbrenner Brexit könnte Angela Merkel auch die vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron brutal („Die Nato ist hirntot“) angestoßene Debatte um die Zukunft des westlichen Verteidigungsbündnisses ansprechen. Auch um einige Sätze zum Verhältnis Deutschlands zu China dürfte Merkel nicht herumkommen. Die explosive Lage in Hongkong, die Masseninternierung muslimischer Uiguren und die sicherheitspolitisch hoch brisante Einbindung des chinesischen Staatskonzerns Huawei beim Ausbau des 5G-Netzes sind Stoff genug für einen munteren Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition.

Meine Kollegin Helene Bubrowski aus dem Berliner Parlamentsbüro hat sich schon einmal vor der Bundestagsdebatte in ihrem Leitartikel mit der Herausforderung China und den damit verbundenen Grundsatzfragen der deutschen Digitalstrategie auseinandergesetzt. Und stellt die entscheidende Frage: „Warum sollten deutsche Unternehmen nicht versuchen, ihnen (den chinesischen Konzernen) Konkurrenz zu machen? Es geht nicht nur ums Telefonieren und Surfen, sondern um die digitale Zukunft: Smart Home, autonomes Fahren, Künstliche Intelligenz.“

Mit rein menschlicher Intelligenz waren die beiden Einbrecher am Werk, die in Dresden den wohl spektakulärsten Kunstraub in der jüngeren Kriminalgeschichte begingen. Ein Verbrechen, das dem früheren Meister-Einbrecher Peter Zingler großen handwerklichen Respekt abnötigt, wie er im Interview mit Anna-Lena Niemann erzählt: „Mein lieber Mann, das ist aber ein Ding, und das haben die geschafft, dachte ich mir.“ Zingler, der nach seinem kriminellen Arbeitsleben und den damit verbundenen Gefängnisaufenthalten nun als Autor vom Fach Drehbücher für den „Tatort“ schreibt, weint dem geraubten Juwelenschatz der Sachsen-Dynastie keine Träne nach: „Der Schatz ist von August dem Starken, der hat das Zeug zusammengerafft, aber doch keinen Tag anständig dafür gearbeitet.“

Und sonst? Wählen rund 1,2 Millionen Namibier ein neues Parlament und einen neuen Präsidenten. Beginnt in Wiesbaden die Herbsttagung des Bundeskriminalamtes zum Thema Hasskriminalität. Verhandelt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig über die Rechtmäßigkeit der Berechnung der Zweitwohnungssteuer.

Die Opferzahl des Erdbebens in Albanien hat sich auf mindestens 23 erhöht. Es war das schwerste Erdbeben des Landes seit Jahrzehnten.

Eine aktuelle Studie belegt, dass die Topthemen aller EU-Bürger Umweltschutz und Jobs sind.