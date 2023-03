Wenn Füchse an der Vogelgrippe sterben, was bedeutet das für Menschen?

Am Vogelgrippevirus sterben vermehrt auch Säugetiere. Nun wurden in Niedersachsen vier tote Füchse gefunden. Steigt damit das Risiko für Menschen?

Fuchs in London: Die Tiere sind Kulturfolger und deshalb auch oft in Städten zuhause. Bild: AP

Nun sind also auch Füchse an der Vogelgrippe gestorben. Das Friedrich-Loeffler-Institut hat bestätigt, dass am dortigen Nationalen Referenzlabor bei vier toten Tieren das Virus gefunden wurde. Vier tote Füchse in Deutschland – ändert sich dadurch die Situation für die Menschen hierzulande? Eher nicht.

Infektionen bei Füchsen mit dem derzeit nahezu weltweit grassierenden aviären Influenzavirus H5N1 waren bereits in den vergangenen Jahren aus Schweden und Finnland berichtet worden. Dass sich Säugetiere mit dem Virus infizieren und daran auch sterben können, zeigt sich mittlerweile immer häufiger. H5N1 war bei Delphinen gefunden worden, bei Ottern, Waschbären, Bären und Mardern. Zuletzt hatte Massensterben unter Seehunden und Kegelrobben für großes Aufsehen gesorgt: In einer Veröffentlichung eines Teams um Wendy Puryear und Kaitlin Sawatzki von der Tufts University in Medford vor rund einer Woche im Fachjournal „Emerging Infectious Dieseases“ zeigte sich, dass allein im Juni und Juli 2022 entlang der Nordatlantikküste mehr als 330 Seehunde und Kegelrobben an der Vogelgrippe gestorben sind. Dieser Befund reiht sich ein in ein Massensterben von 3500 Seelöwen in Peru, einem Robbensterben an der St.-Lorenz-Strom-Mündung in Kanada und einem ähnlichen Ereignis im Kaspischen Meer.

Es ist nicht mehr zu übersehen, dass das Vogelgrippevirus immer häufiger auch Säugetiere dahinrafft. Inwiefern es sich bereits an eine neue Klasse von Tieren angepasst an, ist unklar. Bei den Wildtieren ist der Infektionsweg meist nicht direkt nachvollziehbar – in allen Fällen, auch bei den vier Füchsen aus Niedersachsen, könnten die Tiere jeweils einen infizierten Vogel gefressen haben. Im Wasser lebende Tiere können sich das Virus zudem auch über durch Vogelkot verunreinigtes Wasser zugezogen haben; dieser Infektionsweg ist auch von anderen Vogelgrippeviren bereits beschrieben worden.

Infektionen über Beute oder verunreinigtes Wasser wären weniger schlimm, als wenn es zu einer Infektion von Robbe zu Robbe, von Seehund zu Seehund – oder auch von Fuchs zu Fuchs gekommen wäre. Alle bislang infizierten wilden Säugetiere fressen Vögel beziehungsweise Vogelkadaver. Für Menschen bedeuten diese Funde allerdings auch: Nach Möglichkeit sollte man sich von Wildtieren, seien sie gesund, krank oder tot, fernhalten. Beim Fund eines toten Wildtieres sollte ein zuständiger Veterinär informiert werden.

Die Nerze waren am beunruhigendsten

Sorgen hatte den Wissenschaftlern aber vor allem der Fall aus spanischen Nerzfarmen bereitet: Denn wenn sich die Tiere nicht an beispielsweise mit Vogelkot verunreinigtem Futter angesteckt haben, besteht die Möglichkeit, dass sich das Virus in der Farm von Nerz zu Nerz verbreiten konnte. Nachgewiesen ist beides nicht. Aber sollte die Nerz-zu-Nerz-Verbreitung stattgefunden haben, hätte H5N1 in Spanien nachweislich das erste Mal den Sprung von der Vogel- in die Säugetierwelt geschafft. Zudem sind darüber Forscher besonders beunruhigt, weil das Atemwegs- und Immunsystem der Nerze dem der Menschen stark ähnelt. Frettchen, nahe Verwandte der Nerze, werden in der Forschung deshalb auch als Modellorganismen bei der Untersuchung von Atemwegsinfekten genutzt. Bislang wurden keine Ausbrüche aus weiteren Nerzfarmen gemeldet.

Die Behörden sehen die häufiger werdenden Funde von an Vogelgrippe verendeten Säugetieren dennoch mit Sorge. Denn mit jeder Infektion besteht die Möglichkeit, dass es zu einer Anpassung kommt, die das Virus auch für Menschen gefährlich macht. Das niedersächsische Landwirtschaftsministerium nutzte die vier toten Füchse deshalb auch dazu, Landkreise mit einem erhöhten Aufkommen an infizierten Wildvögeln aufzufordern, tot aufgefundene oder erlegte Säugetiere verstärkt bei den zuständigen Behörden einzusenden und überprüfen zu lassen.

Bei dem aktuellen Vogelgrippeausbruch sind in den vergangenen Jahren bereits Millionen von Wildvögeln gestorben, die genauen Zahlen kennt niemand. Anders als bei vorhergehenden Ausbrüchen hat es keine Abnahme des Infektionsgeschehens in den Sommermonaten gegeben, wodurch auch große Brutvogelkolonien von der oft tödlich verlaufenden Erkrankung betroffen waren.

Auch einige wenige Menschen haben sich bereits angesteckt, die meisten von ihnen hatten engen Kontakt zu Vögeln. Bei den meisten verlief die Infektion sehr harmlos, allerdings gab es laut Friedrich-Loeffler-Institut auch bereits einen Todesfall: Eine Frau in China ist demnach an dem H5N1-Virus gestorben. Sie sei 38 Jahre alt gewesen und habe Kontakt zu infiziertem Hausgeflügel gehabt. Sie bekam eine schwere Lungenentzündung und starb im Krankenhaus.