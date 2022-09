Fotofestival Visa pour l’Image : Im Auge des Momentums

Seit 1989 treffen sich jedes Jahr die Freunde der Fotografie aus aller Welt in der südfranzösischen Stadt. Noch bis zum 11. September lockt das Fotofestival mit Ausstellungen, Diskussionsrunden, Screenings und Preisverleihungen. An so unterschiedlichen Orten wie Kirchen, der alten Universität, einem Klosterkonvent und diversen anderen Ausstellungsräumen zeigen Fotografen aus der ganzen Welt ihre Arbeiten.

Schon über 40 Jahre arbeitet die Fotografin Françoise Huguier diskret. Der Journalist Gérard Lefort beschreibt sie als unsichtbar, als eine distinguierte Reporterin, die sich durch die Kunst des Verschwindens auszeichnet, bereit zum Lauern, ob hinter der Bühne während einer Modenschau, im Schatten, in der Hitze Afrikas oder der Kälte Sibiriens, in alten Wohngemeinschaften in Sankt Petersburg oder hinter den Kulissen der koreanischen Gesellschaft.

Huguier entzieht sich jeder Beschreibung. Wenn man versucht, sie bei der Arbeit zu beobachten, bemerkt man nur selten, wie sie ein Foto aufnimmt. Ihre Ausstellung „Discretion“ zeigt viele solcher Zwischenmomente aus unterschiedlichen Teilen der Welt.

Die gebürtige Venezolanerin Ana María Arévalo Gosen hat sich in ihrer Arbeit „Días Eternos: Venezuela, El Salvador, Guatemala“ über fünf Jahre mit der Situation von Frauen in lateinamerikanischen Gefängnissen beschäftigt. Viele Justizvollzugsanstalten können keine Trennung zwischen Männern und Frauen gewährleisten. Sie leben in überfüllten Zellen, haben oft nicht genug Essen und Wasser sowie keine medizinische Versorgung. Ihnen wird weniger Besuch als Männern gewährt und meistens dürfen ihre Kinder nicht bei ihnen wohnen. Ohne Hoffnung auf Resozialisierung warten sie oft jahrelang auf ihre Gerichtsprozesse.

Viele Migranten verbringen Jahre auf der Flucht vor Krieg und Naturkatastrophen, um eine bessere Zukunft in einem europäischen Land zu finden. Der französisch-syrische Fotograf Sameer Al-Doumy hat für seine Geschichte “Fatal Crossings“ von August 2020 bis Mai 2022 in Calais lebende Flüchtlinge fotografisch begleitet und in diesem Jahr dafür den Humanitarian Visa d’or Award – International Committee of the Red Cross (ICRC) bekommen.

Die pharmazeutische Industrie nutzt Wissenschaft, Marketing und Kommunikation, um alte menschliche Wünsche nach Schönheit, Kraft und ewiger Jugend zu erfüllen. Der Traum einer magischen Pille findet sich in vielen Filmen und Urbildern wie beispielsweise Alice im Wunderland oder The Matrix. Sie wird als schnelle Lösung gegen Schwäche, Melancholie oder andere Bedrohungen der menschlichen Existenz ersehnt. Fünf Jahre lang bereisten der Journalist Arnaud Robert und der Fotograf Paolo Woods die Welt auf der Suche nach Drogen, die in der Lage sind, Schmerzen zu lindern. Ihre Ausstellung „Happy Pills“ zeigt Fotos, wagt einen Ausflug in Richtung Social Media und konfrontiert mit dem eigenen Verhältnis zu Medikamenten.

In der Ausstellung „An Outsider“ sammeln sich 50 Jahre heterogenes fotografisches Werk des US-amerikanischen Fotografen Eugene Richards.

Am 24. Februar dieses Jahres gab der russische Präsident den Befehl, die Ukraine anzugreifen. Daniel Berehulak fotografierte für seiner Arbeit “People Lived Here“ in Bucha nach dem Abzug der russischen Armee, die Anfang April in der Stadt nordwestlich von Kiew einfiel. Zurück blieb ein Schauplatz des Grauens: die Straßen waren mit Leichen von Zivilisten übersät, andere lagen in Hinterhöfen, Kellern oder Wohnzimmern, ihre Händen waren auf den Rücken gebunden. Die Ausstellung dokumentiert die dort begangenen Menschenrechtsverletzungen und die Funde der ukrainischen Armee.

George Steinmetz reiste über sechs Jahre durch neun verschiedene Länder, um die Entwicklungen der Fischerei zu fotografieren. Seine Arbeit “Global Fisheries“ beschäftigt sich mit einigen der größten und ausgeklügeltsten Fangschiffe. Als Gegensatz dazu widmet er sich auch armen Fischern aus den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt, die jeden Tag aufs Neue kämpfen müssen, die eigene Familie zu ernähren. Ihm begegnete Ausbeutung der Weltmeere wie auch gut geführte Fischereien, die die Population wissenschaftlich überwachen, um lang anhaltende Erträge zu ermöglichen. Das Wissen darüber könnte den Menschen helfen, nachhaltigere Entscheidungen bei der Ernährung zu treffen.

Informationen zu allen weiteren Ausstellungen von Visa pour l´Image und zum gesamten Programm finden Sie auf der Website des Fotofestivals: Exhibitions – Visa pour l’image (visapourlimage.com)