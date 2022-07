Nach falscher Todesmeldung : US-Schauspieler Tony Dow ist tot

Einen Tag, nachdem sein Tod fälschlicherweise verkündet worden war, ist der Schauspieler Tony Dow gestorben. Die Serie „Leave It to Beaver“ hat ihn bekannt gemacht. Er wurde 77 Jahre alt.

Der Schauspieler Tony Dow, bekannt für seine Rolle als Wally Cleaver in der amerikanischen TV-Sitcom „Leave It to Beaver“ aus den 1950er Jahren, ist am Mittwoch im Alter von 77 Jahren gestorben. Das haben seine Familie und sein Management am Mittwoch den Nachrichtenagenturen Reuters und AP bestätigt. Einen Tag zuvor war sein Tod vorzeitig bekannt gegeben worden.

Dow, dessen Fernsehkarriere als Schauspieler, Regisseur und Produzent sich über sieben Jahrzehnte erstreckte, starb in einem Hospiz mit seiner Familie an seiner Seite, wie sein Sohn Christopher auf Facebook mitteilte. Eine Todesursache wurde nicht bekannt gegeben, obwohl er und seine Frau Lauren gesagt hatten, dass Dow im Mai an einem Wiederauftreten von Krebs gelitten hatte.

„Obwohl dies ein sehr trauriger Tag ist, habe ich Trost und Frieden, dass er an einem besseren Ort ist“, sagte Christopher Dow in der Erklärung. „Er war der beste Vater, den man sich wünschen konnte.“

Am Dienstag mussten Dows Manager einen Facebook-Beitrag zurückziehen, in dem es hieß, der schwerkranke Schauspieler sei bereits gestorben, und erklärten, seine „verzweifelte“ Frau habe fälschlicherweise geglaubt, er sei für tot erklärt worden. Dow sei zwar schwer krank, aber noch am Leben, hieß es zu dem Zeitpunkt.

In der Serie „Leave It to Beaver“, die von 1957 bis 1963 lief, spielte Dow den älteren Bruder der Titelfigur, Theodore „Beaver“ Cleaver. Dows Rolle in der Serie, die eine idealisierte amerikanische Familie darstellte, die ein sorgloses Leben in einem amerikanischen Vorort führte, machte ihn zu einer kulturellen Ikone.

„Wir wissen, dass die Welt kollektiv traurig ist über den Verlust dieses unglaublichen Mannes“, so sein Management-Team in dem Social-Media-Post. „Er hat uns allen so viel gegeben und wurde von so vielen geliebt.“