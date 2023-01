Geheimdokumente gefunden : US-Justizminister ernennt Sonderermittler für Untersuchung gegen Biden

Ein unabhängiger Sonderermittler soll den Fund diverser Geheimunterlagen in Privaträumen von US-Präsident Joe Biden aus seiner Zeit als Vize untersuchen. Das verkündete US-Justizminister Merrick Garland am Donnerstag bei einem kurzfristig anberaumten Auftritt in Washington. Zuvor war bekannt geworden, dass nicht nur in einem ehemaligen Büro des amerikanischen Präsidenten Verschlusssachen gefunden wurden, sondern auch an einem anderen Ort.

Das Weiße Haus teilte mit, eine „kleine Anzahl“ Dokumente sei in der Garage der Residenz Bidens in Wilmington gefunden worden. Worum genau es sich dabei handelt, teilte der Sonderberater des amerikanischen Präsidenten, Richard Sauber, nicht mit. Man arbeite „in vollem Umfang“ mit dem Nationalarchiv zusammen, um sicherzustellen, dass alle Unterlagen der Obama-Biden-Regierung ordnungsgemäß in dessen Besitz seien.

Nachdem Anwälte Bidens im November bei der endgültigen Auflösung eines Büros in Washington in einem Schrank Verschlusssachen entdeckt hatten, wurden auch andere Orte geprüft. Diese Überprüfung sei am Mittwochabend abgeschlossen worden, äußerte Sonderberater Sauber. Biden hatte in einer Reaktion auf den ersten Vorfall gesagt, er sei „überrascht“ von der Entdeckung der Dokumente gewesen und wisse nicht, welche Informationen sie enthalten.