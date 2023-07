Aktualisiert am

Der amerikanische Jazz-Sänger und Entertainer Tony Bennett ist tot. Das gab seine Pressesprecherin Sylvia Weiner bekannt, wie die „New York Times“ am Freitag berichtete. Demnach starb er in New York. 2016 hatten Ärzte die Alzheimer-Erkrankung diagnostiziert; fünf Jahre später machte er sie bekannt. Trotz seiner Krankheit nahm er weiterhin Platten auf. Seinen letzten großen Auftritt hatte er 2016 mit Lady Gaga.

Bennett gilt als einer der letzten großen Jazz-Sänger des Landes. Sein erstes Album veröffentlichte er 1952.

