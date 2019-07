Urteil im Fall Susanna F. : Täter ohne jede Gefühlsregung

Das Landgericht Wiesbaden verkündet an diesem Mittwoch das Urteil im Fall der getöteten Vierzehnjährigen Susanna F. aus Mainz. Die Staatsanwaltschaft hatte vergangene Woche lebenslange Haft für den angeklagten Ali B. beantragt, außerdem forderte sie die Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld und forderte das Gericht auf, sich eine Sicherungsverwahrung vorzubehalten. Diese würde dann zu einem späteren Zeitpunkt geprüft.

Der angeklagte 22 Jahre alte Iraker B. hatte den Mord an Susanna bereits bei seiner Festnahme im Sommer des vergangenen Jahres gestanden und tat das abermals zu Prozessbeginn. Die Vergewaltigung aber bestritt er; der Geschlechtsverkehr soll einvernehmlich erfolgt sein. Die Staatsanwaltschaft hält das aufgrund mehrerer Zeugenaussagen für unglaubwürdig. Als Mordmerkmale nannte sie die Verdeckung der Straftat sowie Heimtücke.

B. soll Susanna demnach in einem Vorort von Wiesbaden vergewaltigt und ermordet haben. Anschließend soll er die Leiche in einem Erdloch vergraben haben. Im Gericht wurde eine Aufnahme der rund sechsstündigen Vernehmung von B. aus dem Juni 2018 gezeigt. Darin stellte er akribisch und ohne erkennbare Reue Details der Tötung nach. „Als würde er die Zubereitung einer Spargelsuppe beschreiben", sagte die Staatsanwältin Sabine Kolb-Schlotter in ihrem Plädoyer am vergangenen Mittwoch. Eine Gutachterin hatte dem Angeklagten eine „dissoziale Persönlichkeitsstörung mit psychopathischen Zügen“ attestiert.

„Hier kann man machen, was man will“

Einer früheren Freundin von B. zufolge, die vor Gericht als Zeugin aussagte, soll der Angeklagte über Deutschland gesagt haben: „Hier kann man machen, was man will“. Frauen bezeichnete er demnach als „Huren“ und als „Schlampen“. Für ihn seien Mädchen Freiwild, „das man benutzen und dann wegwerfen kann“, sagte Staatsanwältin Kolb-Schlotter. Die frauenverachtende Einstellung des Angeklagten sei nicht kulturell begründet, sondern sei „Ausdruck einer dissozialen Persönlichkeit“. Es handele sich nicht um die Tat eines traumatisierten Flüchtlings, sondern um diejenige eines Schwerstgestörten.

B. war mit seiner Familie im Herbst 2015 aus dem Nordirak nach Deutschland gekommen, im September 2016 stellten sie einen Asylantrag, dieser wurde nur drei Monate später abgelehnt. Eine Klage dagegen war bis zur überhasteten Ausreise der Familie in die Heimat nach dem Mord an Susanna nicht entschieden. Aus dem Nordirak wurde Bashar dann innerhalb weniger Tage unter rechtlich fragwürdigen Umständen von der Bundespolizei und deren Präsidenten Dieter Romann persönlich zurückgeholt.

Der Fall erregte damals große Aufmerksamkeit. Auch die Bundeskanzlerin äußerte sich: „Der Fall zeigt doch, wie wichtig es ist, dass die Menschen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, schnell ihr Verwaltungsgerichtsverfahren bekommen und schnell wieder nach Hause geschickt werden können“, sagte sie. Zudem gab und gibt es weiterhin Versuche, den Fall politisch zu instrumentalisieren.

Angeklagt auch wegen eines Raubüberfalls

So hatte die AfD im Bundestag in Berlin unangekündigt eine Schweigeminute für Susanna F. angesetzt – und wurde dafür von den anderen Fraktionen scharf kritisiert. In Wiesbaden hingegen blieb es nach dem Mord vergleichsweise ruhig, anders als etwa im rheinland-pfälzischen Kandel, das zum Aufmarschgebiet unterschiedlichster Gruppen wurde, nachdem dort ein Mädchen von einem jungen Asylbewerber ermordet worden war.

Angeklagt ist B. zudem wegen eines Raubüberfalls im Wiesbadener Stadtpark im April 2018. Damals hatte er zusammen mit weiteren Personen einen Mann geschlagen, gewürgt, mit einem Messer bedroht und ausgeraubt. Die Staatsanwaltschaft hatte dafür plädiert, die Tat als schweren Raub in Tateinheit mit schwerer Körperverletzung zu werten. Das Gericht wird darüber ebenfalls an diesem Mittwoch entscheiden. In einem gesonderten Prozess ist B. weiterhin zusammen mit dem 14 Jahre alten Afghane Mansoor Q. wegen der mehrfachen Vergewaltigung einer damals Elfjährigen angeklagt. Der Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit vor der Jugendkammer des Landgerichts Wiesbaden statt; über den Fall wird an diesem Mittwoch noch nicht entschieden.