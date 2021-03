Weniger Massentierhaltung : Umweltbundesamt fordert Halbierung des Fleischkonsums

Der Präsident des Umweltbundesamtes, Dirk Messner, fordert eine Halbierung des Fleischkonsums in Deutschland, um umweltschädliche Massentierhaltung zu reduzieren. „Wir müssen die Massentierhaltung reduzieren, damit die zu hohen Stickstoffeinträge sinken und Böden, Wasser, Biodiversität und menschliche Gesundheit weniger belastet werden“, sagte Messner den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Weniger Fleisch würde der Gesundheit und der Umwelt sehr guttun.

Schon jetzt werde in Deutschland etwas weniger Fleisch gegessen, sagte Messner. „Aber wenn wir wirkungsvoll etwas ändern und uns an die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) halten wollen, dann wäre eine Halbierung des Fleischkonsums in Deutschland das Ziel“, erklärte er. „Das würde die Massentierhaltung reduzieren und hätte vielfältige positive Umweltwirkungen.“

Wer weniger Fleisch esse, dafür aber qualitativ besseres, könne das auch „im Geldbeutel ausbalancieren“, sagte Messner den Zeitungen. Auch Landwirte würden dann besser bezahlt. Klimaschutz und Gerechtigkeitsfragen müssten zusammengebracht werden. „Aber wenn wir nichts tun, unser Ernährungs- und Konsumverhalten nicht verändern, wird es dramatische und sehr teure Klimafolgen geben, unter denen einkommensschwächere Haushalte oft viel stärker leiden“, warnte Messner.

In der Debatte um bessere Tierwohlstandards warnt der Chef des Verbraucherzentralen-Bundesverbands, Klaus Müller, vor zu hohen Preisen. „Fleisch darf nicht zu einem Luxusgut werden“, sagte er dem Hamburger Nachrichtenmagazin „Spiegel“. „Wir benötigen ein Konzept, wie jenseits von Bio gute Tierhaltung in einem mittleren Preissegment möglich ist“. Zwar würden höhere Standards für die Tierhaltung Fleisch verteuern, das dürfe aber nicht zu Fleischpreisen führen, wie sie heute in Bioläden üblich seien.

Mehr zum Thema 1/

Zugleich warnte der Verbraucherschützer davor, die Debatte über Fleischkonsum moralisch zu überhöhen. „Wir brauchen einen Umbau der Tierhaltung, aber der muss politisch vorangetrieben werden“, sagte Müller. „Wenn artgerecht produziertes Fleisch die teure Ausnahme bleibt und wir nur mit erhobenem Zeigefinger Einkaufstipps geben, werden wir das Problem nicht lösen.“

Unterdessen drohte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) der Fleischwirtschaft mit Streiks. „Wir wollen Schluss machen mit Hungerlöhnen für Knochenjobs“, sagte NGG-Verhandlungsführer Freddy Adjan der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ vor der an diesem Montag beginnenden nächsten Verhandlungsrunde. Die Gewerkschaft will einen Mindestlohntarifvertrag für die etwa 160.000 Beschäftigten. Das Einstiegsgehalt soll demnach bei 12,50 Euro pro Stunde liegen und nach kurzer Einarbeitungszeit auf 14 Euro steigen. Facharbeiter sollen mindestens 17 Euro in der Stunde erhalten.