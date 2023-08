Eines Nachts tötete ein russischer Marschflugkörper 23 Menschen in der Ukraine. In seinem Bordcomputer steckten Halbleiter eines deutschen Konzerns. Und nicht nur in ihm.

Am 28. April um vier Uhr morgens traf ein russisches Geschoss einen Wohnblock in der ukrainischen Provinzstadt Uman. Bilder vom folgenden Morgen zeigen, was es anrichtete. Man sieht Plattenbauten, geparkte Autos und Garagen. Auf einem Rasenstück blüht ein Obstbaum, am Spielplatz steht ein Klettergerüst. Ein Bild des Friedens eigentlich.

Einer der Blocks aber ist links auf ganzer Höhe eingestürzt. Mitten durch Küchen und Schlafzimmer geht eine Abbruchkante vom achten Stock bis hinunter zum Erdgeschoss. Tapetenfetzen hängen in der Morgenluft, und unten bilden gewesene Wände und Möbel eine staubige Halde. Zeugen berichteten, nach dem Einschlag hätten sie aus dem Schutt noch Schreie gehört. Später fanden Rettungsmannschaften 23 Tote. Drei waren Kinder.