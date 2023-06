Schweizer Parlamentarier applaudieren nach der Rede des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag in Bern. Bild: AFP

In der Schweiz kommt es nicht oft vor, dass ausländische Staatsoberhäupter im Parlament in Bern eine Rede halten dürfen. Noch nie hat sich ein Gastredner per Video an die Volksvertreter im ehrwürdigen Bundeshaus gewandt. Doch genau einen solchen Auftritt hat das Schweizer Parlament dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj am Donnerstag ermöglicht.

In den Tagen zuvor hatte eine prorussische Hackergruppe namens „NoName057(16)“ zahlreiche Internetseiten der Bundesverwaltung und staatsnaher Betriebe angegriffen und zeitweise lahmgelegt. Die Trolle versuchten offenbar auch, die Videoübertragung aus Kiew zu stören. Doch das gelang nicht.

Kurz nach 14 Uhr erschien Selenskyj auf eigens installierten Bildschirmen im Nationalratssaal des Bundeshauses. Die Spannung war groß. Würde er die Schweizer Regierung dafür kritisieren, dass sie es Ländern wie Deutschland, Spanien und Dänemark aus Gründen der Neutralität bis heute nicht erlaubt, einst in der Schweiz produziertes Kriegsmaterial an die Ukraine weiterzugeben?

Würde er die Eidgenossen auffordern, deutlich engagierter nach russischen Geldern zu suchen, die in der Schweiz gebunkert sind? Würde er darauf dringen, dass die bereits eingefrorenen 7,5 Milliarden Franken, die sanktionierten Russen zuzuschreiben sind, konfisziert und zum Wiederaufbau in der Ukraine eingesetzt werden?

Keine direkte Kritik

Nein, all dies tat er nicht, zumindest nicht direkt. Vielmehr dankte er allen Staaten, die einen Beitrag zur Verteidigung der Ukraine gegen den russischen Aggressor leisten und geleistet haben. „Wer uns unterstützt, der schützt die Welt vor dem Krieg“, sagte Selenskyj. „Ich danke für jedes Sanktionspaket gegen Russland, das das russische Terrorpotential reduziert. Ich danke für jede Waffeneinheit, die uns hilft, Menschen vor russischem Terror zu retten. Ich danke für eingefrorene Vermögen des russischen Staates und der Personen, die mit dem Kreml kollaborieren.“

Selenskyj dankte „der lieben Schweiz“ dafür, angesichts des Leides des ukrainischen Volkes nicht gleichgültig geblieben zu sein und die Sanktionen der EU nachvollzogen zu haben. Mit Blick auf die Diskussionen um die Wiederausfuhr von Kriegsmaterial erinnerte er daran, dass er um Waffen bitte, „damit der ukrainische Boden wieder zum Territorium des Friedens werden kann“.

Doch es gebe nach der ukrainischen Friedensformel, die er auf dem G-20-Gipfel im Herbst vorgestellt habe, verschiedene Möglichkeiten, um dem Land zu helfen. Demnach könne sich jeder eine Komponente aussuchen, um den Frieden und die Sicherheit wiederherzustellen. Die Schweiz wolle er einladen, „einen globalen Friedensgipfel durchzuführen und dort federführend zu sein, wo Sie ihre nationale Expertise am besten einsetzen können“.

Große Lücke im Parlament

In seiner gut zehnminütigen Rede, die live im Schweizer Fernsehen übertragen wurde, beschwor Selenskyj mehrfach den Zusammenhalt und die Solidarität in der Verteidigung von Frieden, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und der regelbasierten Weltordnung. Eindrücklich beschrieb er den Schrecken und die Verheerungen, die der Krieg im Alltag der Ukrainer anrichtet.

Die Parlamentsmitglieder quittierten Selenskyjs Rede stehend mit lang anhaltendem Applaus. Allerdings gab es eine große Lücke auf der Seite rechts außen des Nationalratssaals, wo die Fraktion der nationalkonservativen Schweizerischen Volkspartei (SVP) normalerweise ihren Platz hat. Die Abgeordneten der mit Abstand größten Partei des Landes boykottierten Selenskyjs virtuellen Auftritt. Die SVP hatte sich von Anfang an dagegen ausgesprochen, den ukrainischen Präsidenten im Parlament sprechen zu lassen. Einen entsprechenden Antrag hatte die große Mehrheit der Volksvertreter aber abgeschmettert.

Der SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi begründete den Widerstand damit, dass die Ukraine versuche, direkten Einfluss auf die noch anstehenden parlamentarischen Entscheidungen zu Waffen- und Munitionslieferungen zu nehmen. „Unsere Neutralität wird verletzt“, sagte Aeschi. Cédric Wermuth, Ko-Präsident der Sozialdemokratischen Partei der Schweiz, wertete die Haltung der SVP als „moralische Bankrotterklärung“. Die Partei diene sich so Russland an. Auf Telegram hatte die prorussische Hackergruppe Aeschis ableh­nende Äußerungen zu Selenskyjs Auf­tritt in Bern explizit dazu genutzt, die eigenen Angriffe im Schweizer Netz zu legitimieren.

Brigitte Häberli-Koller, Präsidentin des Ständerats, also der kleinen Kammer des Parlaments, dankte Selenskyj für seine Worte. Als kleines Land sei es auch für die Schweiz von größter Wichtigkeit, dass nicht das Recht des Stärkeren über das Schicksal von Ländern und Menschen entscheide, sagte die Politikerin aus der christdemokratischen Partei „Die Mitte“.