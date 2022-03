Wolodymyr Selenskyj : Der Präsident, dem die ganze Welt zuhört

Wolodymyr Selenskyj zeigte in den vergangenen Tagen, was in ihm steckt. Er gibt den Ukrainern Hoffnung, gegen die Übermacht von Putins Russland bestehen zu können.

Wolodymyr Selenskyj ist in den Medien oft als Clown, Comedian oder Schauspieler bezeichnet worden. Gerne schon direkt in der Überschrift. Das war aus zwei Gründen unfair. Erstens wurde damit ungesagt gesagt, dass dieser Beruf etwas ganz anderes sei als andere Berufe und dass dieser nicht zur Politik passe. Als ob harte Arbeit, Disziplin und Fleiß nicht genauso zur Schauspielerei gehörten wie zu jedem anderen Beruf auch, wenn man erfolgreich sein will. Zweitens war es unfair, weil Selenskyj, bevor er 2019 Präsident der Ukraine wurde, weit mehr als nur ein sehr erfolgreicher Schauspieler war. Er war ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Er gründete 1997, mit gerade einmal 19 Jahren, die Kabarettgruppe Kwartal 95 mit, die er später zu einer eigenen Produktionsfirma ausbaute mit 300 Beschäftigten. Er war Moderator, Showmaster, Autor, Ideenentwickler und weit über die Ukraine hinaus bekannt. Und das mit gerade einmal vierzig Jahren.

Der Mann ist ein Macher. Einer, der ungeduldig zum Ziel will, der direkt, pragmatisch und schnell sagt, was los ist. Die „Zeit“ hat vor drei Jahren mit seinem Fitnesstrainer gesprochen, der ihn so beschrieb: „Emotional und impulsiv. Er arbeite wie ein Tier, sei diszipliniert, schlafe selten mehr als fünf Stunden. Halte sein Wort. Sei integer. Lerne schnell, verfüge über ein fotografisches Gedächtnis. Sei bodenständig und großzügig.“

Es mag daher witzig erscheinen, darauf zu schauen, was der fiktive Präsident, den Selenskyj für die bekannte Fernsehserie „Diener des Volkes“ spielte, mit dem Präsidenten, der er ab 2019 tatsächlich wurde, alles gemein hat. Es bringt aber nicht wirklich weiter. Denn der Mann, dem gerade die ganze Welt zuhört, weil er Putin die Stirn bietet, ist weder Schauspieler noch Comedian, noch spielt er gerade eine Rolle. Er ist nach drei Jahren im Amt ein Politiker, und er beherrscht zwei Dinge sehr gut, die gerade wichtig sind: Er weiß, mit wem er reden muss, und er weiß, wie.

Er spricht besser Russisch als Ukrainisch

Das war nicht immer so. Er war russischsprachig aufgewachsen, wie viele in der Ostukraine, und hatte Ukrainisch erst in der Jugend gelernt. Manche meinten, er könne sich auf Ukrainisch nicht sehr eloquent ausdrücken, sie fanden ihn unbeholfen und manchmal plump. Es gab Witze über ihn, weil er Sätze anfing, aber nicht beendete; Dolmetscher hatten Probleme, ihn zu übersetzen. Seit Kurzem ist das anders. Er hat zu einer klaren, einfachen und eindringlichen Sprache gefunden. Selenskyj hat in den vergangenen Tagen mehrere Reden gehalten, die ihn, die Ukraine und die Welt verändert haben.

Die erste auf der Münchner Sicherheitskonferenz, am 19. Februar. Sie veränderte wohl am meisten ihn selbst. Die Politologin Iryna Solonenko nennt diese Rede einen „Wendepunkt“. Hier hat Selenskyj zu sich gefunden. Seine Rede war ein scharfer, bitterer Angriff auf den Westen, und sie offenbarte die ganze Enttäuschung eines Landes, das jahrelang hoffte, echten Anschluss an Europa finden zu können, aber keine „ehrlichen Antworten“ bekam und immer nur vertröstet wurde. Selenskyj beschuldigte die westlichen Staaten, nichts für die Ukraine zu unternehmen, und durch diese „Gleichgültigkeit“ ein „Komplize“ Russlands zu werden, ohne das Nachbarland hier explizit zu nennen. Eine der stärksten Passagen der Rede lautete so: „Wir werden unser Land mit oder ohne die Hilfe unserer Partner verteidigen. Ob sie uns Hunderte moderne Waffen geben oder fünftausend Helme. Wir schätzen jedwede Hilfe, aber jeder sollte begreifen, dass das keine Wohltätigkeitsspenden sind, um die die Ukraine bitten sollte. Es sind keine edlen Gesten, für die sich die Ukraine tief verneigen muss. Das ist Ihr Beitrag für die Sicherheit Europas und der Welt, denn die Ukraine war seit den letzten acht Jahren ein verlässlicher Schutzschild. Seit acht Jahren halten wir eine der weltweit größten Armeen zurück, die an unserer Grenze steht – nicht an der Grenze der EU.“